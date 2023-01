Francesco Bagnaia/ Chi è Pecco, il nuovo campione del Mondo della MotoGp

Francesco Bagnaia è stato uno dei principali protagonisti dello sport italiano nel 2022, perché il pilota della Ducati si è laureato campione del Mondo della MotoGp, un’impresa ancora più bella perché erano addirittura 50 anni che il Mondiale della classe regina non veniva conquistato da un pilota italiano su una moto italiana. Era il 1972, era naturalmente ancora la classe 500 e la doppietta riuscì a due miti come Giacomo Agostini e la sua MV Agusta. Da notare che la Ducati non vinceva il Mondiale da 15 anni (Casey Stoner nel 2007) e che un pilota italiano non si imponeva in MotoGp da 13 anni, cioè naturalmente dall’ultimo titolo di Valentino Rossi nel 2009.

Giacomo Agostini/ “Bagnaia? Felice, con lui facciamo conoscere tecnologia italiana"

Insomma, Francesco Bagnaia nel 2022 ha spezzato in un colpo solo alcuni digiuni piuttosto lunghi e allora noi vogliamo conoscere meglio Pecco, a cominciare proprio dalla spiegazione del soprannome, dovuto al fatto che la sorella Carola da piccolo lo chiamava appunto Pecco, non riuscendo a pronunciare Francesco. Nato a Torino il 14 gennaio 1997, Bagnaia ha esordito nel Motomondiale nel 2013 in Moto3 e ha dovuto fare una gavetta piuttosto lunga: primo podio nel GP Francia 2015, prima vittoria ad Assen nel GP Olanda 2016, poi ecco il passaggio in Moto2 e la conquista del suo primo titolo iridato, vincendo il Mondiale della classe di mezzo nel 2018 in sella a una Kalex, con otto vittorie e 306 punti in classifica.

DIRETTA MOTOGP/ BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO A VALENCIA!

FRANCESCO BAGNAIA, LA CARRIERA IN MOTOGP E IL TRIONFO NEL 2022

Nel 2019 quindi Francesco Bagnaia è sbarcato nella classe MotoGp in sella a una Ducati del team Pramac, poi nel 2021 il passaggio al team ufficiale e il secondo posto nel Mondiale con quattro vittorie, alle spalle del francese Fabio Quartararo. Il 2022 quindi diventa l’anno dell’assalto al Mondiale, ma comincia male, con troppi ritiri e quindi nonostante due vittorie a Jerez e al Mugello il destino sembrava segnato. Da Assen inizia però tutta un’altra storia: quattro vittorie consecutive (anche a Silverstone, Zeltweg e Misano) cambiano la storia della MotoGp 2022, Pecco si avvicina sempre di più a Quartararo e nel finale di stagione arriva il sorpasso.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale Piloti, GP Valencia 2022: Bagnaia campione del mondo!

Al penultimo Gran Premio stagionale, Francesco Bagnaia vince a Sepang e si porta a +23 sul francese, a quel punto a Valencia bastano una tattica prudente e il nono posto per vincere il Mondiale, scrivendo tutta una serie di “prime volte”, come abbiamo già visto. Pecco così si è ritagliato un posto nella storia del Motomondiale, con la sua semplicità. Allievo di Valentino Rossi in pista, molto più tranquillo fuori, la famiglia è sempre stata il fondamentale punto di riferimento per Francesco Bagnaia, che da ormai molti anni vive una storia d’amore con la fidanzata Domizia Castagnini. Per il 2023 l’obiettivo è già molto chiaro: nella storia della MotoGp, solamente Valentino Rossi e Marc Marquez sono riusciti a vincere almeno due Mondiali consecutivi…











