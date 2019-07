Francesco Bellomo arrestato ex giudice/ Dress code borsiste e minacce a premier Conte

Francesco Bellomo, l’ex giudice barese del Consiglio di Stato, è stato arrestato per i reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne (tre borsiste della sua Scuola di Formazione Giuridica Avanzata “Diritto e Scienza” e una ricercatrice) alle quali aveva imposto, tra gli altri, un dress code “succinto”. Il caso esploso ormai un anno e mezzo fa arriva ad una svolta importante nelle indagini: è accusato anche di estorsione nei confronti di borsiste e ricercatrici ma sarebbe anche indagato per calunnia e minacce nei confronti dell’allora vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – nonché Presidente della Commissione disciplinare chiamata a pronunciarsi sull’operato di Bellomo – l’oggi Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’arresto è stato disposto dal Gip di Bari Antonella Cafagna dopo che è stata contestata all’ex magistrato anche l’estorsione aggravata ai danni di un’altra corsista, mentre i maltrattamenti sarebbero stati commessi da Francesco Bellomo nei confronti di donne con le quali aveva avuto rapporti sentimentali – in concorso con l’ex pm di Rovigo Davide Nalin segnala l’Ansa, all’epoca dei fatti 2011-2018 coordinatore delle borsiste.

ACCUSE ANCHE DI CALUNNIE E MINACCE AL PREMIER CONTE

«Bellomo con l’artifizio delle borse di studio offerte dalla società che consentivano tra le altre cose la frequenza gratuita al corso e assistenza didattica individuale, per selezionare ed avvicinare le allieve nei confronti delle quali nutriva interesse, anche al fine di esercitare nei loro confronti un potere di controllo personale e sessuale», si legge nell’imputazione frutto delle indagini dei Carabinieri di Bari. Non solo, sempre l’ex giudice avrebbe fatto sottoscrivere un «contratto/regolamento che disciplinava i doveri, il codice di condotta ed il dress code del borsista». Le indagini hanno poi evidenziato il “metodo” utilizzato per selezionare le donne durante i colloqui: erano sottoposte al test del “fidanzato sfigato” (interpretato da Nalin, spiega Tg Com24) incaricato anche di vigilare sul rispetto degli obblighi contrattuali, svolgere istruttorie in caso di violazioni e proporre sanzioni. Dopo che nel 2017 esplose lo scandalo nella scuola dove si preparava il concorso di magistratura, secondo i magistrati Francesco Bellomo lanciò calunnie e minacce contro chi era deputato a dirimere l’azione disciplinare nei suoi confronti (dopo che erano emersi i primi presunti illeciti commessi), oggi divenuto Premier Giuseppe Conte.

