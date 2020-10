Francesco Bellomo vs Massimo Giletti/ “Parla male di me perchè lo snobbo”

Francesco Bellomo vs Massimo Giletti: l’ex giudice del Consiglio di Stato si scaglia contro il conduttore di Non è L’Arena sulle pagine di Libero e non le manda a dire. «Le verità preconfezionate di Giletti» è il titolo dell’editoriale, nel quale viene affermato un giudizio chiaro e netto: il celebre giornalista attacca Bellomo perché quest’ultimo lo snobba. O questo almeno è il pensiero dell’ex magistrato: «Il brillante conduttore ha deciso che periodicamente deve parlare – male – di me, forse perché altrettanto periodicamente rifiuto di andare alla sua trasmissione (come, invero, alle altre), e di farlo con le solite due ospiti, che recitano un copione già scritto, variandone ogni tanto i particolari». “Sbugiardate” – sempre secondo bellomo – le due ex studentesse, Bellomo ha dovuto nuovamente fare i conti con l’inviato di Non è L’Arena, Lupo, reo di aver citofonato alla madre dell’ex giudice per dirle che il figlio non avrebbe dovuto più insegnare.

FRANCESCO BELLOMO VS MASSIMO GILETTI SU LIBERO

Dopo aver riservato una frecciatina a Massimo Giletti a proposito delle voci che lo vogliono candidato del Centrodestra alle prossime comunali di Roma, Francesco Bellomo ha acceso i riflettori sul corto circuito mediatico-giudiziario: «Il diritto non è meno complesso della matematica (con la quale, anzi, presenta diverse affinità), quindi non può essere affrontato come se si parlasse di gossip. Servono intelligenza e conoscenza dei fatti. Poiché, per definizione, i fatti li conosce solo chi al processo partecipa, è molto probabile che, quando all’esterno ci si occupa di casi giudiziari, gli errori abbondino, quasi sempre nella stessa direzione: contro l’accusato. Il quale, però, ciò che non può fare è proprio difendersi fuori dalle aule di giustizia. Così nasce e si cristallizza una verità parallela, che anticipa e sostituisce nelle menti del popolo quella processuale, con un duplice effetto negativo». A tal proposito, Francesco Bellomo cita il discredito sociale e il condizionamento delle decisioni giudiziarie.



