Francesco Benigno attacca L’Isola dei famosi 2024: “Sono pronto a smascherarvi”/ “Vladimir Luxuria falsa”

Francesco Benigno contro L’Isola dei famosi: la sfuriata sui social

Francesco Benigno torna a puntare il dito contro L’Isola dei famosi 2024. L’attore siciliano, squalificato dal reality nelle scorse settimane, è andato all’attacco contro la produzione del programma, dopo che gli autori hanno deciso di mandare in onda il tanto discusso video della lite con Artur Dainese, che avrebbe poi portato alla sanzione contro Benigno. Immediatamente dopo aver visto il filmato, Benigno si è sfogato sui social.

Questa la replica di Francesco: “Pure stasera contano su di me per avere un po’ di ascolti annunciando finalmente il mio video che ovviamente terrà la gente collegata per fare salire e ottenere ascolti – ha tuonato Francesco Benigno – , mandateli all’inizio e soprattutto non artefatti e con la mancanza del sottoscritto privo di diritto di replica il contraddittorio e il pensiero dei naufraghi soprattutto di Daniele testimone e anche colui che conosce ogni verità ma ovviamente lo elimineranno così non può ribattere e su questo ci metto la mano sul fuoco poi subito a seguire vi faccio vedere il famoso dolce promesso verso l’una di notte vedrete il video nel frattempo tutti possono rispondere meno che me“.

Francesco Benigno smaschera L’Isola dei famosi 2024: “Mi hanno offerto soldi”

Sempre sui social Francesco Benigno ha poi mandato avanti la sua replica dopo aver visto il filmato della sua lite con Dainese all’Isola dei famosi 2024. “Come vi avevo anticipato il video mandato in onda e pari pari come Ve lo avevo descritto da due settimane, come anche potete vedere che grazie a benigno che è stato provocato con una mano davanti il viso per ben due volte e due spinte ed io nessuna, e il famoso legnetto mai usato, loro adesso hanno avuto qualche articolo comprato ovviamente con scritto titoloni contro di me, poi leggi i commenti e quasi tutti sono a favore mio” la rabbia di Benigno in un post pubblicato su Facebook.

Francesco Benigno ha poi proseguito lo sfogo, svelando di avere dei meriti nell’esposizione riguardo all’esplosione del caso che sta facendo tanto parlare, anche se in negativo, dell’Isola dei famosi 2024. “Quindi e inutile che ci provate ringraziatemi per l’ennesima volta che grazie a me qualche giornaletto riparla di voi e dell’isola. Chi ha usato le mani e ha spinto?” Francesco Benigno, non contento, ha poi rivelato i dettagli della presunta offerta che gli autori dell’Isola gli avrebbero presentato per tenere la bocca cucita sulla questione: “Questa è una delle tre proposte che la Banijay ha mandato al mio avvocato e al mio agente, che sono tre proposte di 19.000€ perché io tenessi chiusa la bocca, rifiutata. 24.000€ perché io tenessi chiusa la bocca, poi 30.000€ più gli acconti perché io tenessi chiusa la bocca, signori miei io non mi sono fatto comprare. Queste sono le prove. Questa si chiama corruzione. Dovevo fare un video in cui dicevo che era colpa mia, dovevo dichiarare il falso. Luxuria falsa che cerca di convincere con quella risatina” le forti accuse di Francesco Benigno dopo la puntata di ieri del reality.











