FRANCESCO BENIGNO/ Attore senza formazione: “Avevo voglia di sfondare e…” (Italiasì!)

Francesco Benigno è uno degli ospiti della nuova puntata di Italiasì!, il talk show condotto da Marco Liorni in onda su Rai1 oggi pomeriggio a partire dalle 16.45. L’attore palermitano, con sessantasette presenze in film e fiction televisive, è uno dei più quotati a livello nazionale, vista anche la sua audacia e la sua voglia di sperimentare, che ha messo a frutto con la sua ultima produzione Il colore del dolore: “È un film a basso costo”, ha spiegato Benigno in un’intervista del 13 settembre a Repubblica, “prodotto dall’associazione culturale ‘Mary per sempre’, nata due anni fa, che conta 150 iscritti. Abbiamo ricevuto un finanziamento di 42mila euro dalla Film Commission siciliana, che non finiremo mai di ringraziare, e un contributo personale da Ficarra e Picone”. Peraltro, Francesco è stato presente anche ne L’ora legale, film con protagonista la stessa coppia di comici: “Orgoglioso di esserci stato. Ficarra e Picone hanno creduto in me ed è nata una bella intesa, sfociata nel loro contributo diretto al film di adesso”.

Il nuovo film di Francesco Benigno

Il colore del dolore è una pellicola in larga parte autobiografica e audace al punto giusto, rispecchiante pienamente il carattere (artistico e non solo) di Francesco Benigno. Quest’ultimo l’ha scritto, diretto e interpretato, oltre a presentarlo in anteprima proprio nella sua città: “Il bello viene proprio adesso, quando faccio i tour nelle sale dell’Isola con i miei attori al seguito. Ragazzi che ho selezionato personalmente, così come tutti quelli che hanno partecipato alla produzione, dal macchinista all’elettricista. È un vero peccato che per le strutture di produzione cinematografica si debba dipendere da ditte non siciliane, per il resto la manodopera è tutta locale. E dispiace che qualcuno non abbia creduto al nostro progetto. Ma noi siamo andati avanti lo stesso. Non so quanto incasseremo, ma che importa? Io la mia battaglia l’ho già vinta. Ho realizzato qualcosa senza precedenti”.

Francesco Benigno: “Sogno di aprire una scuola di recitazione”

Per la promozione del film, Francesco Benigno ha impiegato tutti canali digitali a basso costo, primo fra tutti Facebook, dove ha una pagina con 116 follower: “Mi affido all’autopromozione”. Il suo desiderio, adesso, sarebbe quello di insegnare recitazione ai ragazzi; lui, che una formazione vera e propria non l’ha mai avuta. “I palermitani hanno talento perché hanno voglia di arrivare, di sfondare”, spiega, e per questo sogna uno spazio tutto suo, magari proprio a Palermo, dove insegnare agli aspiranti attori. Il suo punto di riferimento, per inciso, è Luigi Maria Burruano: “Ho lavorato con lui e mi piace ricordarlo con la definizione che mi dipinse, al casting del mio film sei anni fa: ‘È un onore lavorare con lui. E vivo-vivo-vivo, come la sarda!’”.



