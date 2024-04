Francesco Benigno, chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024/ Carriera e vita privata dell’attore

Francesco Benigno, chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Francesco Benigno è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, come svelato nell’anteprima della seconda puntata di stasera, che ha da poco preso il via. La new entry dovrebbe sbarcare in Honduras già questa sera, assieme ad un altro nuovo concorrente, e andare così a rimpolpare il già folto cast di naufraghi. Nato a Palermo, classe 1967, Francesco Benigno è un celebre attore, regista e cantante, che si è avvicinato al mondo della recitazione quasi per caso.

Infatti, da giovane, debuttò al cinema con Mery per sempre del 1989 dopo essere stato selezionato dal regista Marco Risi, sebbene l’attore fosse andato al provino solamente per accompagnare un amico. Ma la sua strada nel mondo dei set era ormai tracciata e, dopo l’esordio quasi a sorpresa, ha recitato anche nel seguito del film, Ragazzi fuori del 1990. Trasferitosi poi a Roma per inseguire il sogno di diventare attore, ha recitato in altre celebri pellicole come Vacanze di Natale ’91 con Alberto Sordi, ma anche in Anni 90 e Palermo Milano – Solo andata con Raoul Bova e Giancarlo Giannini.

Francesco Benigno: carriera e vita privata del nuovo naufrago

Francesco Benigno ha anche recitato in teatro e, soprattutto, in televisione. Nel corso degli anni, infatti, è diventato un celebre attore di fiction del piccolo schermo, come Un posto al sole e La squadra, ma anche in numerosi film TV come Ultimo, Donne di mafia e Il morso del serpente. L’Isola dei Famosi 2024 non è però la sua prima esperienza in un reality televisivo: nel 2005, infatti, prese parte alla seconda edizione de La fattoria, allora condotta da Barbara D’Urso su Canale5.

Nel corso della sua carriera, Francesco Benigno si è avvicinato anche al mondo della musica, incidendo alcuni LP in lingua napoletana e recitando il brano L’Italia in duetto con Marco Masini al Festival di Sanremo 2009. Per quel che riguarda la vita privata, l’attore si è sposato con l’attrice Valentina Magazzù nel 2021 e dal loro matrimonio è nato un figlio lo scorso anno. Benigno è padre di altri due figli, nati da precedenti relazioni.

Valentina Magazzù, chi è la moglie di Francesco Benigno dell'Isola dei Famosi 2024/ "Quando l'ho guardata..."

