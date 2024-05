Francesco Benigno choc “Artur mi diceva adesso tu anneghi”/ Accusa Isola dei Famosi “non fatto vedere tutto”

Nelle scorse ore Francesco Benigno è tornato sui motivi che hanno portato alla sua squalificata dall’Isola dei Famosi 2024. L’ex naufrago, in una diretta su Facebook, ha parlato della lite con Artur Dainese che non sarebbe mai stata trasmessa per intero.

“Il signor Artur Slyusarenko, è un ucraino scappato dalla guerra e dai suoi doveri… il nostro litigio è stato causato da un atteggiamento gravemente provocatorio nei miei confronti. Non ve l’hanno fatto vedere, ma c’è stato un viaggio in barca dove mi diceva ‘adesso tu anneghi’” ha dichiarato Benigno. Secondo quanto riportato dall’ex concorrente, la lite sarebbe iniziata a bordo di un barchino con il mare forza 4, e il naufrago ucraino lo avrebbe minacciato dicendo: “‘l’ultima cosa che hai fatto nella vita è nominarmi, adesso vedrai che si cappotta la barca e tu anneghi“. L’ex naufrago aveva già fatto un video social in cui “smascherava” gli autori, almeno secondo il suo racconto.

Francesco Benigno squalifica all’Isola dei Famosi 2024 e lite con Artur Dainese: la sua versione

Francesco Benigno ci ha tenuto, sui social, ha raccontare la sua verità in merito alla squalifica dall’Isola dei Famosi 2024. L’ex naufrago è stato punito per essersi avvicinato ad Artur con aggressività, con tanto di mani vicine al collo come aveva specificato Vladimir Luxuria: “Nulla può giustificare gesti come quello di avvicinare le mani al collo o di impugnare un bastone”.

Nel racconto dell’ex naufrago, però, sarebbe stato il naufrago ucraino a provocarlo anche se la regia del reality show non avrebbe mandato in onda la prima parte della lite: “Poi quel legnetto… era un rametto vuoto dentro che noi usiamo per accendere le fiamme. L’hanno fatto diventare un bastone, poi una trave e un albero. Poi gli ho poggiato la mano sul petto e hanno detto che l’ho preso al collo“. Secondo la versione di Benigno, dunque, gli autori del programma avrebbero ricostruito la vicenda in modo che Artur passasse dalla parte della ragione. La squalifica di Francesco Benigno sarebbe avvenuta grazie ad un montaggio ad hoc fatto contro di lui, secondo quanto riporta l’ex concorrente.

