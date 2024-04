Francesco Benigno choc: “Elenoire Casalegno sarà querelata!”/ “Ecco cosa mi aveva detto…”

Una querelle piuttosto infuocata si sta consumando nelle ultime ore in riferimento all’Isola dei Famosi 2024: stiamo parlando del ‘caso’ Francesco Benigno. L’ormai ex concorrente del reality è stato squalificato e, stando alla tesi ufficiale della produzione, le ragioni sarebbero ascrivibili a comportamenti non consono o permessi dalle regole del gioco. La ‘bufera’ nasce però dalla versione opposta dell’attore che, con una serie di stories su Instagram si è scagliato contro la produzione con accuse anche piuttosto nette e pesanti.

Come riporta Leggo, il ‘caso’ di Francesco Benigno rischia di chiamare in causa anche un altro volto de L’Isola dei Famosi 2024: Elenoire Casalegno. Nello specifico l’attore, dopo aver accusato la produzione a proposito del presunto ritiro e/o squalifica, nelle ultime ore pare aver attaccato con fermezza anche l’inviata del reality ‘minacciando’ una querela per aver detto cose false sul suo conto.

“Ho visto Elenoire Casalegno che mi ha detto non potersi pronunciare anche se in una clip ha parlato del mio ritiro. Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo”. Questo l’attacco di Francesco Benigno ad Elenoire Casalegno, a suo dire ‘rea’ di essersi espressa con motivazioni lontane dal vero a proposito del suo addio all’Isola dei Famosi 2024. Ma non è tutto, l’attore ha rincarato la dose con ulteriori retroscena: “Dopo il litigio il produttore è venuto da me e mi ha chiesto di raccontargli l’accaduto, mi ha risposto che avrebbero visto le immagini e preso delle decisioni nei confronti di chi ha sbagliato… Io ho dei precedenti con uno di loro che da diversi mesi sta facendo di tutto per non farmi fare l’Isola”.

Francesco Benigno – come riporta Leggo – dopo aver parlato di querela nei confronti di Elenoire Casalegno è entrato nel merito della ‘querelle’ con il produttore da lui citato. “Quando era venuto a Palermo mi aveva fatto alcune domande a cui io non avevo risposto perchè mi erano sembrate senza senso ai fini di un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo”. L’attore ha poi concluso: “L’amministratore delegato di Banijay mi ha confessato che da parte sua c’era stato un tentativo di farmi fuori”.











