Francesco Benigno choc: “Prelevato dall’Isola e eliminato senza motivo”/ “Minacciato, mi hanno offerto soldi”

Francesco Benigno rompe il silenzio dopo la squalifica all’Isola dei Famosi 2024: “Mediaset ha deciso che devo essere eliminato”

A pochi minuti di distanza dall’annuncio della squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi 2024, l’attore siciliano ha pubblicato un video un cui racconta la sua versione dei fatti. Pubblicato dalla camera d’albergo del resort in Honduras, il video racconta fatti sconvolgenti, che stanno facendo il giro del web. Benigno esordisce smentendo di essersi ritirato, come è inizialmente trapelato, confermando invece di essere stato escluso dal programma.

Tutto avrebbe avuto inizio da una lite che Francesco Benigno ha avuto all’Isola con Artur Dainese. “Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. – ha esordito l’attore – Sono stato prelevato con una scusa che dovevano parlarmi, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il reality perché c’era qualcosa a loro dire che io avevo fatto, ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io devo essere eliminato, ma ovviamente non sappiamo la motivazione”.

Stando a quanto dichiarato da Francesco Benigno, avrebbe poi ricevuto delle proposte in denaro: “La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano, perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai una proposta di dare dei soldi.” Poi ha continuato: “Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie. Ma io sono agguerrito, carico, volevo vincere quest’Isola”.

Francesco Benigno ha quindi aggiunto che la produzione dell’Isola avrebbe delle immagini forti sul suo conto, le stesse che avrebbero causato il suo allontanamento forzato. Tuttavia, nega ci siano davvero queste immagini: “Le cose che fanno squalificare sono: bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale e che non sfocia in liti con mani non è squalificabile.” Così ha parlato di minaccia: “Loro mi minacciano da ieri, vogliono che prenda un volo subito per tornare in Italia, altrimenti smettono di pagare l’albergo”. Il lungo sfogo di Francesco Benigno conclude, quindi, con una proposta: “Non so cosa monteranno ma non hanno materiale. Vorrei che chiedessero a Daniele di testimoniare e che fosse il pubblico a decidere con un televoto dopo aver visto le immagini”.

