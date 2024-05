Francesco Benigno contro Alessandra Di Sanzo: “Pettegola e bugiarda”/ Duro attacco sui social

Francesco Benigno e le parole di Alessandra Sanzo

Francesco Benigno torna a parlare della sua espulsione dall’Isola dei Famosi e l’ha fatto nel corso di una diretta Facebook nel corso della quale ha fatto ascoltare alcuni vocali di Alessandra Sanzo, sua collega in Mary per sempre e amica di Vladimir Luxuria. Nei vocali, Alessandra Sanzo avrebbe dato alcuni consigli a Francesco Benigni dicendogli di agire legalmente contro l’Isola dei Famosi. Dopo aver visto il video di Francesco Benigno, Alessandra Sanzo è intervenuta sulle frequenze di Radio Cusano attaccando Benigno. “Io sono molto arrabbiata per quello che è successo. Ero molto felice che l’avessero preso per L’Isola dei Famosi. Ora sono infuriata, perché per me era un amico. Lui è meschino e per pubblicità tira fuori di tutto. Mi scuso per quei vocali”, ha detto Alessandra Sanzo.

Artur Dainese e Karina Sapsai sempre più complici all'Isola/ Khady lo punge: "Ha spostato le sue attenzioni…"

“Lui è tornato dopo la squalifica, mi diceva che si era sentito trattato male. Mi diceva che non aveva fatto nulla di brutto. Io avevo una cagnolina in fin di vita quindi non avevo seguito il programma, ero dispiaciuta per quello che mi diceva. Allora io mi sono messa pari a lui e dovevo cercare di calmarlo. Io dovevo sembrare sua amica, dalla sua parte per tranquillizzarlo”, ha aggiunto.

Isola dei Famosi 2024, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: Edoardo, Dario, Karina, Linda e Artur in nomination

Francesco Benigno e Alessandro Sanzo: botta e risposta

Nel corso del suo intervento a Radio Cusano, Alessandra Sanzo ha parlato anche di Vladimir Luxuria provando a spiegare il senso delle sue parole. “Quindi gli ho detto ‘vai per vie legali se proprio devi, Luxuria è ben pagata’. Spero però che Vlady mi capisca e mi creda. Ho sempre cercato di non fare errori nella vita e mi ha fregato lui. Voglio scusarmi davvero con Vladimir. Dopo che ho sentito quello, io avrei dovuto chiamare Vladimir per avvisarla. Ho sbagliato a non essere pettegola e non dovevo mettermi pari a lui. Avevo eliminato questo uomo, lui è una brutta persona, un viscido e squallido. Io so tante cose brutte di lui, ma non le dico”, le parole di Sanzo come riporta Biccy.

Valentina Vezzali accusa Matilde Brandi all'Isola dei Famosi 2024/ "Mi hai fatto soffrire e abbandonata!"

Dopo le parole di Alessandro Sanzo, una follower ha fatto notare il tutto a Francesco Benigno che, su Facebook, ha scritto: “Pettegola ,ipocrita e pure bugiarda ma tanto stai certa che non la crede nessuno e inequivocabile il tono e la cattiveria dei suoi vocali“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA