Francesco Benigno dice no al Grande Fratello/ “Grazie autori, ma rifiuto e mi godo mio figlio”

Francesco Benigno rifiuta il Grande Fratello

Sale l’attesa per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, al via da lunedì 11 settembre con Alfonso Signorini alla conduzione, Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli nel ruolo di commentatrice social. Sul web. sono tanti i rumors in merito al cast del reality show che sarà svelato totalmente nel corso della prima puntata. In attesa di scoprire i nomi dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, spunta il nome di un attore che ha scelto di rifiutare il Grande Fratello. Si tratta di Francesco Benigno che, sui suoi profili social, ha svelato di aver ricevuto l’offerta dagli autori, ma dei aver rifiutato.

Francesco Benigno/ “Mio padre ci legava con le catene, la fede mi ha aiutato tanto”

“Cari autori del GF grazie per l’offerta, ma rifiuto e mi godo Mio Figlio Adorooooooo”, ha fatto sapere Benigno che, nel , è stato uno dei concorrenti di un altro reality ovvero La Fattoria.

I primi concorrenti ufficiali del Grande Fratello

Se Francesco Benigno ha deciso di non varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello, ci sono altri personaggi famosi che, invece, hanno accettato di vivere per un periodo sotto l’occhio indiscreto delle telecaere. I primi tre concorrenti ufficiali della nuova edizione del reality show sono Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi.

FRANCESCO BENIGNO/ Attore senza formazione: “Avevo voglia di sfondare e…” (Italiasì!)

Con loro sono stati svelati i nomi dei primi tre concorrenti nip che conviveranno con altri concorrenti nip ed altri inquilini vip. Finora, ad aver conquistato la fiducia degli autori del reality sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan.

LEGGI ANCHE:

Francesco Benigno/ "Bonus 600 euro? Hanno detto no, calciatori invece.." (Italia Sì)

© RIPRODUZIONE RISERVATA