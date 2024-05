Francesco Benigno, insulti choc a Vladimir Luxuria a sfondo transfobico/ Lei sbotta: “Non me ne starò zitta!”

Francesco Benigno choc, insulti a Vladimir Luxuria dopo L’Isola dei Famosi 2024

Francesco Benigno continua la sua personale lotta contro l’Isola dei Famosi 2024 e, questa volta, nel suo mirino è finita nuovamente Vladimir Luxuria. In seguito all’espulsione dell’attore dal reality, la conduttrice ha mostrato in puntata le immagini che hanno portato all’immediato provvedimento: una rissa con Artur Dainese, in cui Benigno ha mostrato atteggiamenti aggressivi e verbalmente violenti, non tollerabili dal regolamento del programma. Tuttavia lo stesso ex naufrago, sui social, ha continuato ad attaccare conduttrice e produzione per il trattamento riservatogli.

Nelle ultime ore, però, Benigno si è lanciato in pesanti offese transfobiche all’indirizzo proprio della Luxuria. Il primo segnale è un’immagine postata sui social, una foto di qualche anno fa che ritrae la conduttrice in costume e una didascalia in cui si rivolge a lei al maschile, chiamandola Vladimiro e provocandola sulla sua identità di genere. Ma sono anche altri commenti, in risposta ad alcuni utenti, ad aver indignato il pubblico ed il popolo del web, sempre riferiti alla conduttrice.

I pesanti attacchi di Francesco Benigno a Vladimir Luxuria non sono affatto passati inosservati, e anche la stessa conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024 ha voluto dire la sua. Così, pochi istanti fa, ha condiviso un post su Instagram in cui si dice pronta a replicare agli insulti a sfondo transfobico del suo ex naufrago. “Non me ne starò zitta” ha scritto nella didascalia del post, a corredo di una foto che ritrae uno dei tanti commenti social dell’attore rivolti contro di lei.

Arriverà un’immediata replica da parte di Vladimir, per mezzo social o magari nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2024? Intanto sul web scoppia l’indignazione contro Benigno, con numerosi utenti su X all’attacco dell’attore. “Questo si dovrebbe vergognare di prendere in giro Vladimir per il fisico e orientamento sessuale!!!! Ci sono altri modi per esprimere l’antipatia verso le persone senza attaccarle sul personale!!!!“, si legge tra i commenti. E ancora: “Per giorni la mia tl è stata invasa da tweet indignati per l’espulsione di tal Francesco Benigno… perché non vedo la stessa indignazione per lo schifo transfobico che sta fomentando nei confronti di Vladimir Luxuria?“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐕𝐋𝐀𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐈𝐀 (@vladimir_luxuria)

Questo si dovrebbe vergognare di prendere in giro Vladimir per il fisico e orientamento sessuale!!!! Ci sono altri modi per esprimere l’antipatia verso le persone senza attaccarle sul personale!!!! VERGOGNATI FRANCESCO BENIGNO!!! pic.twitter.com/XBRX4T2tpP — Roberta (@Ro_ber_ina) May 7, 2024

Per giorni la mia tl è stata invasa da tweet indignati per l’espulsione di tal Francesco Benigno… perché non vedo la stessa indignazione per lo schifo transfobico che sta fomentando nei confronti di Vladimir Luxuria? #isola Allego piccolissima parte dello schifo pic.twitter.com/HIldTPsJyA — Psy🍩🍰🍭 (@bennypsyc) May 8, 2024













