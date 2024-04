Francesco Benigno, ‘scontro’ in tribunale dopo la squalifica all’Isola dei Famosi 2024?/ “Il mio legale…”

Questa sera c’è grande attesa per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2024, tanti temi in ballo e la possibilità che venga trattato un ‘caso’ piuttosto spigoloso e che in rete continua ad essere piuttosto dibattuto. Stiamo parlando della squalifica di Francesco Benigno che, poche ore dopo la decisione presa dai vertici del reality, si è scagliato contro la produzione sui social dando la sua versione dei fatti che in numerosi punti è risultata opposta a quella degli autori.

Riassumendo la vicenda che gira intorno al nome di Francesco Benigno, a detta dell’attore sarebbe stato privato dell’opportunità di proseguire la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2024 senza alcuna giustificazione valida. La versione della produzione del reality è però opposta: l’attore si sarebbe reso protagonista di un gesto o un comportamento eccessivo e oltre il regolamento in vigore.

Come riporta Gossip e Tv, nelle ultime ore sembrano essere arrivate altre novità e spunti a proposito del ‘caso’ della squalifica di Francesco Benigno. Nello specifico, Gabriele Parpiglia avrebbe rivelato come l’attore avrebbe minacciato Artur Dainese con un bastone: tale scenario andrebbe chiaramente a giustificare la squalifica ma per ora non sono arrivate conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

In ogni caso, la circostanza con protagonista Francesco Benigno e l’epilogo della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2024 pare possa arrivare anche nelle aule di tribunale. Tale presentimento sorge stando alle prime dichiarazioni dell’attore – riportate da Gossip e Tv – al suo rientro in Italia. “Finalmente a casa, al sicuro con i miei immensi amori: mia moglie Valentina e nostro figlio Giovanni Roderico Tiago. Per il resto tutto nelle mani del mio legale avvocato Enrico Sanseverino”. Questo quanto scritto sui social da Francesco Benigno e che apre nuovi scenari in vista del futuro sulla querelle in questione.

