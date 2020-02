Francesco Bertoli al serale di Amici 19?/ Blocco legato ad un lutto sconvolgente…

Francesco Bertoli al serale di Amici 19? Ancora una volta il biondino si avvia per un altro pomeridiano con la maglia verde e ben lontano da ottenere quella verde. Ebbene, le cose per il cantante non sono mai andate sempre bene al 100% sin da quando la stessa Anna Pettinelli ha provato a prendere in mano le redini del suo percorso addirittura chiamando suo padre per cercare di capire meglio cosa si nasconde dietro quel muro che Francesco ha costruito negli anni. Al centro delle colpe e della causa di tutto ci è finita la delusione per i tanti schiaffi della vita ma, a quanto pare, c’era altro che è venuto a galla solo nei giorni scorsi quando nel daytime ha raccontato di un terribile lutto che lo ha lasciato senza parole e un po’ svuotato, forse proprio questo vuoto non gli permettere di superare il limite e volare alto verso il serale di Amici 19.

UN LUTTO SCONVOLGENTE HA CAMBIATO LA VITA DI FRANCESCO BERTOLI?

Francesco Bertoli in settimana ha raccontato proprio il suo dramma, quel dolore che lo ha scavato e che è relativo all’amata cugina che, a soli 15 anni, si è ammalata e che ha passato il suo tempo tra gli ospedali e sofferenza fino a che non è morta. Questo lo ha travolto e non gli permette più di tirare fuori alcune emozioni che continua a tenere ben chiuse dentro tanto che adesso non sa davvero più cosa fare per prendere la maglia verde e approdare al serale: “Da quel momento io non sono più riuscito a mettermi in niente. Non sono mai riuscito ad andare avanti davvero”. I professori di canto, Rudy Zerby e Stash hanno cercato di capire i suoi comportamenti e dopo lo sfogo hanno provato a spingerlo oltre: “Un’artista deve tirare fuori quello che ha dentro. Altrimenti non comunica! Vuoi essere ricordato solo come il cantante educato? O ti svegli o non c’è più tempo! Se questo è il massimo della tua espressione non è sufficiente, se hai altro tiralo fuori subito!”.

FRANCESCO BERTOLI AL SERALE DI AMICI 19?

Proprio sabato scorso, Francesco Bertoli ha avuto l’occasione di presentarsi davanti ai giudici esterni per provare il suo ingresso al serale ma senza ottenere molto. Dopo i primi due sì, il cantante si è fermato contro lo scoglio di un no che gli ha chiuso le porte ma per poco. Secondo quanto rivelano le anticipazioni del pomeridiano di oggi, l’ultimo prima di entrare in casetta, sembra proprio che Francesco avrà l’occasione di tornare a presentarsi davanti alla commissione esterna per superare i tre step. Proprio alla fine, quando tutti erano ancora con il fiato sospeso per via del trauma di sabato scorso, è arrivato un sì che ha aperto la porta del serale al bel cantante che nell’ultimo daytime della settimana ha dovuto affrontare le accuse di Martina convinta che bisogna essere belli e fare teatrini per andare al serale e non avere talento.



