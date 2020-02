Francesco Bertoli al serale?/ Un no potrebbe costargli caro.. (Amici 19)

Oggi arriverà un no che potrebbe costare caro al bel Francesco Bertoli ad Amici 19. Il percorso del cantante non è stato molto facile così visto che subito ci siamo accorti che qualcosa continuava a bloccarlo tanto che la stessa Anna Pettinelli ha addirittura convocato suo padre. Mai incisivo e mai sopra le righe, sicuramente Francesco è uno dei pochi che è venuto davvero fuori in questo percorso anche se i fan non mancano e continuano a sostenerlo sui social. La sua vita però potrebbe cambiare oggi pomeriggio quando la trasmissione tornerà in onda e avremo modo di vederlo alle prese con l’esame davanti ai commissari esterni. Grazie alla vittoria della sua squadra e al fatto che Gaia Gozzi abbia votato per lui, Francesco finirà per sostenere l’esame e portare a casa la maglia verde ma qualcosa andrà storto.

FRANCESCO BERTOLI FUORI DA AMICI 19?

Secondo le anticipazioni di oggi di Amici 19 sembra proprio che Francesco Bertoli otterrà il primo sì, poi il secondo e che, ad un passo dalla vittoria, si troverà un muro davanti. Non è dato ancora sapere chi sarà il giudice esterno che gli dirà di no proprio al terzo step ma lo scopriremo tra poco quando la puntata andrà in onda. Il punto centrale però non è tanto il no che il cantante riceverà oggi pomeriggio proprio mentre il serale si avvicina ma quello che questo potrebbe significare. I posti per il serale sono sempre meno e se l’ultima fase inizierà proprio alla fine di febbraio, i tempi sono ormai maturi per i ragazzi di finire già in casetta per prepararsi alla prima puntata in prime time, questo segnerà quindi la sua uscita di scena? Sicuramente in molti preferiscono l’ingresso di Jacopo o di Stefano al serale e per Francesco potrebbe arrivare un’altra porta in faccia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA