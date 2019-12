Francesco Bertoli/ Crisi finita dopo l’aiuto di Rudy Zerbi? (Amici 19)

FRANCESCO BERTOLI SI SBLOCCHERA’ AD AMICI 19?

I fan di Amici 19 sono in pena per Francesco Bertoli. Non è la prima volta che parliamo del cantante 23enne di origini milanesi e, ancora una volta, dobbiamo farlo per via di questa sua benedetta crisi che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. In particolare, sin dalla sua entrata nella scuola il cantante non è riuscito a dare il meglio di sè come se avesse un muro davanti, paura di rimanere deluso e soffrire ancora. Per alcuni è solo questione di “canto”, per altri, invece, sono state le delusioni della vita a cambiarlo e a tenerlo lontano dagli altri, fatto sta che i professori si sono mobilitati per lui e forse è arrivato il momento di andare avanti. Secondo le anticipazioni del pomeridiano in onda oggi sembra proprio che il cantante si sbloccherà finalmente portando sul palco le sue esibizioni nella sfida a squadre e segnando due punti per la sua. Come ha riferito Maria De Filippi più volte che vincerà le sfide non lo farà solo per la sua squadra ma anche per sè, cosa arriverà dopo questa doppietta e i complimenti dei professori che lo hanno trovato finalmente libero di esprimersi?

L’INTERVENTO DI ANNA PETTINELLI E DI RUDY ZERBI A FAVORE DI FRANCESCO BERTOLI

Nei giorni scorsi Francesco Bertoli ha trovato un po’ l’appoggio di tutti, anche dei professori a cominciare da Anna Pettinelli. Chi ha seguito Amici 19 fino a questo momento sa bene che il cantante è stato soccorso dai professori in questa sua crisi e la prima è stata proprio la new entry di questa settimana che ha convocato per lui addirittura suo padre. L’uomo ha spinto suo figlio a lasciarsi alle spalle la zavorre e le delusioni che si porta dietro per lanciarsi a capofitto in quella che è l’occasione della sua vita visto che da anni sogna di entrare nella scuola. Le sue parole però non hanno avuto l’effetto sperato, almeno non subito, visto che Francesco Bertoli è rimasto “spento” anche lo scorso sabato ma questa settimana è cambiato qualcosa, merito di Rudy Zerbi? Il cantante gli ha chiesto aiuto per risolvere questo problema con l’interpretazione e lui gli ha consegnato un libro che ha invitato a leggere per capire davvero l’essenza di una star sul palco, quali siano i veri valori a cui appigliarsi e dove spingere. In un primo momento Bertoli ha preso la cosa sottogamba presentandosi “impreparato” ad un altro incontro con il professore ma alla fine quel libro lo ha letto e forse questo lo ha aiutato alla luce delle anticipazioni della puntata di oggi.

LE DELUSIONI DI FRANCESCO BERTOLI: DAL TRADIMENTO AD X FACTOR

Per chi non lo conoscesse ancora, Francesco Bertoli ha 23 anni ma ama la musica fin da bambino tanto che da giovanissimo ha iniziato a prendere lezioni private psia per il canto che per imparare gli strumenti a partire dal pianoforte. Questo gli permette di mettere su una band, i Jarvis, che riescono a trionfare agli MTV New Generation Award e ad arrivare sul palco di X Factor conquistando i giudici ed ottenendo l’accesso al programma ma tutto è fallito quando i componenti della band lo hanno mollato e loro si sono ritirati. Francesco Bertoli decide di iniziare la carriera da solita e così sbarca ad Amici 19 dove però sembra spento da solo. Le delusioni gli hanno lasciato delle cicatrici dentro e non solo se parliamo di musica ma anche di vita privata visto che anche la sua fidanzata gli ha voltato le spalle. Riuscirà ad avere la giusta ricompensa per tutto questo dolore?



