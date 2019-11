Francesco Bertoli/ Crisi profonda e Anna Pettinelli convoca il padre! (Amici 19)

FRANCESCO BERTOLI IN PIENA CRISI AD AMICI 19, COME FINIRA’ PER LUI?

Francesco Bertoli è stato protagonista di questa seconda settimana nella scuola di Amici 19. Il cantante dai capelli bianchi 23enne di Milano ama la musica e ha sognato per anni di entrare nel programma di Maria De Filippi e adesso che c’è dentro e che sta vivendo questo sogno sembra incapace di prenderne atto e approfittarne. Sin da piccolo Francesco si è dato alla musica studiando canto ma anche alcuni strumenti musicali a cominciare dal pianoforte ma quando si avvicina al Sul e all’R&B cambia strada finendo per cantare soprattutto in inglese, ed è questa parte della sua anima che abbiamo conosciuto durante la prima puntata di Amici 19, quella in cui Maria De Filippi gli ha consegnato la maglia nera dei cantanti ma poi tutto è sfumato. Il cantante ha un blocco e sembra proprio che nessuno riesca ancora a farlo sbloccare tant’è che Anna Pettinelli ha deciso di fare una cosa per lui. In un promo momento la neo insegnante di Amici 19 ha deciso di parlare in saletta con Francesco per riuscire a farlo sfogare liberandosi un po’ del dolore e delle ultime cose che gli sono accadute ma senza molto successo.

FRANCESCO BERTOLI INCONTRA IL PADRE AD AMICI 19

Il cantante sembra essere bloccato e nel pomeridiano di venerdì la Pettinelli ha convocato suo padre proprio ad Amici 19. In un primo momento ha parlato lui chiedendogli quali sono le ragioni di questo comportamento di suo figlio e lui ha svelato che l’ingresso della scuola è arrivato in un momento sbagliato e difficile, uno in cui suo figlio ha dovuto fare i conti con una grossa delusione in amore. Il padre rivela di avere un legame molto speciale con lui visto che passano ore e ore a parlare e confidarsi ma è arrivato nella scuola pronto a scrollare Francesco chiedendogli con forza di rinunciare alla sua corazza e afferrare l’occasione della vita prima che sia troppo tardi. Il cantante ha abbracciato stretto a sé suo padre ma è riuscito comunque a trattenere al massimo le emozioni rivelando di avere questo blocco dentro di cui non riesce a liberarsi. Anna Pettinelli lo ha invitato a non avere paura del giudizio, di non temere di sbagliare e nemmeno di versare qualche lacrima o solo sorridere. I due lo hanno invitato a lasciarsi andare spogliandosi di tutto quello che lo blocca altrimenti rischia davvero di perdere l’unica cosa che per lui conta.

UNA VITA FATTA DI DELUSIONI PER FRANCESCO BERTOLI

Nell’arco della sua vita, il cantante di Amici 19 ha raccontato di essersi sentito spesso emarginato e ha avuto molte delusioni ritrovandosi solo e abbandonato forse per via della troppa dolcezza e gentilezza dimostrata. Ad abbandonarlo ci ha pensato il suo ex migliore amico, sparito nel nulla senza preavviso, dai membri della band con la quale si era presentato a X Factor per poi non prenderne parte, e dalla sua fidanzata. Cosa succederà adesso? Oggi pomeriggio Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui proprio Francesco potrebbe essere messo alla prova se non con una sua esibizione magari assegnandogli una felpa rossa per una sfida esterna. Maria De Filippi ha già annunciato che due ragazzi dovranno lasciare la scuola prima della pausa di dicembre, lui sarà uno degli eliminati?



