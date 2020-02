Francesco Bertoli/ Dallo lite con Martina ai muscoli… (Amici 2020)

Ma vogliamo davvero dimenticare Francesco Bertoli? Il suo arrivo al serale di Amici 2020 è stato un vero e proprio parto fatto di tante contrazioni ma mai una spinta reale, almeno fino alla fine. Il suo percorso è stato molto travagliato e se il suo bell’aspetto gli ha permesso di bucare subito lo schermo arrivando al cuore delle fan del programma, la timidezza e un grande blocco emotivo ha fatto il resto. Francesco è rimasto fermo al palo per molto tempo, quasi spettatore di un percorso che può significare tutto per lui, ma per fortuna ecco che al suo fianco si schiera Anna Pettinelli che per vederlo di nuovo fermo e forte arriva a convocare suo padre per andare alla ricerca delle origini di questo malessere. Il confronto aiuta, per un po’, poi torna di nuovo il buio che mette a rischio tutto.

FRANCESCO BERTOLI ARRIVA AL SERALE DI AMICI 2020 DOPO UN PERCORSO TRAVAGLIATO

Adesso Francesco Bertoli è al serale di Amici 2020 e lui stesso nel suo video di presentazione scrive: “Caro Serale speso di donarti le mie emozioni, la musica è la mia vita, è la cosa più importante del mondo, al serale regalerò emozioni mettendoci la mia passione e la mia verità. Sarà uno scambio, emozioni per emozioni”. Ma davvero ci sarà questo scambio? Di certo Francesco ha brillato per educazione nel suo percorso ma non per passione ed emozioni e questo lo ha tenuto appeso ad un filo fino alla fine, fino a quando dopo il primo fallimento (ha mancato l’assegnazione della maglia verde per un no al terzo step), ha portato a casa il suo posto al serale. Adesso Francesco sa bene di essere arrivato ad un passo da un palco importante ma di aver avuto meno tempo degli altri di studiare e prepararsi e per questo non ha voluto perdere un attimo.

FRANCESCO E MARTINA, E’ LITE IN CASETTA AD AMICI 2020

Francesco Bertoli è arrivato in casetta pronto a studiare e allenarsi (con Valentin suo personal trainer d’eccezione) non prima di aver chiarito le cose con la sua spina nel fianco, Martina Beltrami. La cantante non ha mai sopportato di essere sconfitta da lui e nemmeno il fatto che la maglia verde gli sia stata assegnata mandando al “ballottaggio” lei e l’amico Stefano con quest’ultimo che ne ha fatto le spese. Il suo discorso però non si è fermato in superficie e Martina è andata a colpire dritto Francesco dandogli della “mer*da” e dello “schifo” ma anche di uno che ha ottenuto il serale solo per la sua bellezza e non per la sua bravura. Proprio per questo Francesco ha chiarito che in casa vivranno in zone separate così da non doversi vedere nemmeno al mattino. Chiarite le cose adesso il suo obiettivo è fare bene al serale, ci riuscirà davvero?



