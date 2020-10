Francesco Bettuzzi ex Elisabetta Gregoraci/ “Briatore condizionava la nostra storia”

Si riaccendono i riflettori sugli amori di Elisabetta Gregoraci e, questa volta, per alcune dichiarazioni rilasciate dal suo ex Francesco Bettuzzi. Alle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola domani 14 ottobre, l’uomo ha raccontato aspetti inediti della sua relazione con la conduttrice. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. – ha raccontato Bettuzzi – Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci”. In effetti di questa storia d’amore si sa poco o niente. A parte qualche avvistamento, i due non hanno mai rilasciato interviste né si sono esposti sui social.

Francesco Bettuzzi parla della storia d’amore con Elisabetta Gregoraci: “Alla lunga sono diventato insofferente”

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono conosciuti per la prima volta a Montecarlo nel 2014, quanto lei era ancora la signora Briatore, e sarebbero rimasti insieme fino al 2017. Una storia, la loro, che avrebbe però subito molto questa riservatezza forzata oltre che l’ombra di Briatore. Lo stesso Bettuzzi ha dichiarato: “Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati“. Quando si parla di possibile ritorno di fiamma, lui chiude ogni porta: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme”. Infine dice la sua sull’avvicinamento a Pierpaolo nella Casa del Grande Fratello Vip: “La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.



