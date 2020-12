“Francesco Bettuzzi si è emozionato per la Gregoraci”/ Alajmo: “Contratto? Mai visto”

Francesco Bettuzzi si è emozionato tantissimo nel sentir parlare Elisabetta Gregoraci della loro storia d’amore. Queste sono le parole che oggi il paparazzo Andrea Franco Alajmo, in collegamento a Mattino Cinque, ha riportato. L’imprenditore è stato protagonista di una diretta sui social in cui ha risposto ad alcune domande dei fan e, soprattutto, a quelle relative alla showgirl che proprio la sera del suo abbandono della casa del Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di rispondere un po’ ai gossip che sono circolati su di lei fino a quando non ha deciso di confermare un’unica storia importante, quella con Francesco Bettuzzi. Lei stessa poi ha definito il loro rapporto come malato e quindi l’unica cosa possibile da fare era quella di chiudere con lui. Secondo quanto ha rivelato il paparazzo, sembra che nella sua diretta l’imprenditore si sia detto davvero commosso per le parole dette dalla sua ex sulla loro relazione confermandole.

“Francesco Bettuzzi si è emozionato per la Gregoraci”

Inoltre si è detto per niente geloso di lei “perché quando finisce l’amore finisce anche la gelosia” ma sicuramente vede in Pierpaolo Pretelli un ragazzo per bene che potrebbe stare con Elisabetta Gregoraci. Infine, Francesco Bettuzzi ha spiegato di non aver postato la famosa foto con il cane per fare il verso alle scene viste in casa tra la Gregoraci e Pierpaolo e chiudendo poi con un chiaro: “Io sono sempre stato, volente o nolente, dalla sua parte, e ne ho sempre parlato bene”. A quanto pare l’affetto è rimasto da entrambe le parti anche se al momento la showgirl è concentrata su suo figlio e non ha intenzione di pensare ad altro. L’ultima chicca che Alajmo riporta a Mattino5 è relativa al presunto contratto che terrebbe insieme Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore, contratto che Bettuzzi non ha mai visto e di cui non ha mai sentito parlare. Solo una leggenda metropolitana quindi?



