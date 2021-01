Francesco Boccia/ Il marito “zen” di Nunzia De Girolamo e papà di Gea

Francesco Boccia, nato il 18 marzo 1968, è l’attuale ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel Governo Conte. Boccia è sposato con Nunzia De Girolamo, ex politica di centrodestra ed ex ministro. I due si sono sposati in comune il 23 dicembre 2011: “Abbiamo deciso di farlo riservatissimo: i miei genitori e le mie sorelle, i suoi genitori con fratello e sorella. Quando lo faremo in Chiesa, verranno tutti”, aveva raccontato la De Girolamo a RadioDue pochi mesi dopo le nozze. Il loro matrimonio fece molto discutere per le loro opposte posizione politiche (Partito Democratico lui, Forza Italia lei). Ospite di Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da Me, Nunzia De Girolamo ha raccontato alcuni retroscena del suo matrimonio con Francesco Boccia: “Sono un po’ aggressiva, scatto facilmente, quindi vorrei essere calma. Ho un marito calmo, zen”.

Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo: la figlia Gea

Il 9 giugno 2012 Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia sono diventati genitori di una bambina, Gea. In passato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha avuto una lunga relazione con Benedetta Rizzo, da cui ha avuto due figli, Edoardo e Ludovica. Lo scorso ottobre Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo si sono entrambi ammalati di Covid e la preoccupazione maggiore è stata per la figlia Gea, di 8 anni: “Quando hai una bambina di otto anni e due genitori positivi è la cosa più difficile da gestire. Lei è costretta a crescere in fretta. E tu speri solo che arrivi presto il momento in cui ci lasceremo tutto alle spalle”, ha detto Boccia al Corriere della Sera. “Ci parliamo dal terrazzo, come al Grande Fratello”, ha confessato la De Girolamo.



