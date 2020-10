Francesco Boccia, marito Nunzia de Girolamo/ Lei: “Lui è calmo e zen, io..”

Francesco Boccia è il marito di Nunzia De Girolamo e nei giorni scorsi si è parlato nuovamente di lui per via di quello che è successo alla moglie. Lei sarà ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di Rai1 e tornerà a raccontare della loro situazione in tv visto che è da tempo ormai che combatte con il Coronavirus, tra febbre e dolori lancinanti, mentre lui, risultato negativo, è in isolamento. Ma chi è Francesco Boccia? Noto accademico e politico classe 1968, Francesco Boccia è il marito di Nunzia de Girolamo ormai da nove anni e da otto è papà della piccola Gea, la figlia avuta dalla moglie. Lui nelle file del Partito Democratico e lei in quelle del Popolo della Libertà, non è la prima volta che si parla di loro quando si tratta di gossip ma, a quanto pare, tutto va a gonfie vele nel loro matrimonio.

FRANCESCO BOCCIA, MARITO DI NUNZIA DE GIROLAMO RIVELA CHE..

Francesco Boccia in passato ha avuto una lunga relazione con Benedetta Rizzo, da cui ha avuto i figli, Edoardo e Ludovica, ma con la De Girolamo è tornato a sorridere. Lei stessa a Vieni da Me ha raccontato un po’ il loro rapporto dicendo che non solo opposte sono le loro idee politiche ma anche i loro caratteri: “Sono un po’ aggressiva, scatto facilmente, quindi vorrei essere calma. Ho un marito calmo, zen. Quando litigo lo faccio da sola, invece a me parte una cosa nello stomaco…”. E subito dopo nel salotto di Caterina Balivo ha spiegato: “Non so mai dov’è”.



