FRANCESCO BOCCIA, MARITO NUNZIA DE GIROLAMO/ “Lui e nostra figlia mi hanno cambiata”

Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Conte bis, è il marito di Nunzia De Girolamo nonché il padre della loro piccola Gea, che con loro – purtroppo – ha vissuto il dramma del processo giudiziario ai danni di Nunzia risoltosi dopo sette anni con l’assoluzione dell’ex deputata. Messo da parte questo capitolo buio della sua vita, che ha raccontato nei dettagli in diverse occasioni, la De Girolamo è pronta a ricominciare la sua vita a partire dalla televisione, dove – per Rai1 – inizierà a condurre in seconda serata il talk show Ciao maschio. “A volte la vita ti fa delle sorprese straordinarie”, ha dichiarato a Oggi è un altro giorno il 19 gennaio, “perché io oggi sono un’altra donna”.

Ha contribuito a cambiarla anche la sua esperienza a Ballando con le Stelle, dove si è improvvisata ballerina al fianco del maestro Raimondo Todaro. Lei è consapevole di questa ‘rivoluzione’, com’è consapevole di quanto conoscere e frequentare Boccia l’abbia aiutata a crescere e a rivalutare le sue priorità: al di là del suo orientamento politico – con cui lei stessa è dovuta scendere a compromessi – Nunzia sostiene che il marito sia davvero il grande amore della sua vita. “Prima di Francesco ero una donna in carriera che non voleva figli. Quando abbiamo deciso di sposarci in totale segretezza, ho capito che la mia vita sarebbe davvero cambiata”.

Nunzia De Girolamo racconta l’amore con Francesco Boccia

Da quel momento in poi, Nunzia De Girolamo ha iniziato a guardare tutto con occhi diversi. La loro relazione – lo ricordiamo – è nata proprio in Parlamento, dove lei e Francesco Boccia erano schierati su due fronti quasi totalmente opposti. “Con lui è stato colpo di fulmine, non mi era mai accaduto. Sono stati il suo sorriso e il suo sguardo ad avermi colpito”, ha dichiarato Nunzia. Per mesi, il loro rapporto è andato avanti solo virtualmente, attraverso uno scambio di e-mail che li ha portati pian piano al primo, grande incontro di persona. In seguito, sempre a Oggi è un altro giorno, la regia ha mandato in onda alcune foto della loro figlia Gea. Proprio riguardo a quest’ultima, Nunzia ha dichiarato: “Mi ha dato tanta forza in me stessa, ma ha anche ridotto la mia ambizione, mi ha centrato rispetto alla vita. Con lei ho capito quali sono le mie priorità. È il grande amore della mia vita”. Certo è che tra lei e Francesco non è mancata qualche lite, specie durante il periodo del processo che ha messo a dura prova l’unità familiare. Proprio di queste liti ha parlato nel corso di un’altra intervista al settimanale Oggi, in cui ha voluto raccontare più nel dettaglio che cosa è successo tra loro. In ogni caso, alla fine, tutto si è risolto per il meglio.



