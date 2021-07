Francesco Boccia vs Salvini e Meloni/ “Vaccino è da patrioti, gli sciacalli…”

Francesco Boccia stronca la Destra. L’esponente del Partito Democratico, ex ministro del governo Conte II, è intervenuto ai microfoni del Magna Grecia Awards 2021 in corso a Castellaneta, in Puglia, e ha attaccato frontalmente Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul dossier vaccini…

Francesco Boccia ha criticato duramente le posizioni dei leader di Lega e Fratelli d’Italia: «Vaccinarsi contro il Covid è da italiani veri, da patrioti, quelli di cui parla a sproposito la destra, mentre cavalcare la rabbia è da sciacalli». E non è tutto…

FRANCESCO BOCCIA CONTRO SALVINI-MELONI

«Come abbiamo detto fin dal primo giorno, questa pandemia la sconfiggiamo se ciascuno di noi, nel proprio piccolo, segue le regole che ci siamo dati: serve molto buonsenso e senso civico, perché o ne usciamo insieme come comunità o non ne usciamo», ha spiegato Francesco Boccia. L’esponente dem ha ritenuto fuori luogo quei partiti che hanno tentato di cavalcare la rabbia, quella di aziende, lavoratori, commercianti e famiglie, fino ad arrivare ai no vax e ai gestori delle discoteche: «Vaccinarsi è da italiani veri, da patrioti, quelli di cui parla a sproposito la destra. Cavalcare la rabbia è da sciacalli. E la destra italiana se fosse stata al governo avrebbe causato gli stessi disastri fatti in ogni parte del mondo, a partire da quelli commessi da Trump negli Usa».

