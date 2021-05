FRANCESCO BORGONOVO LITE CON ILARIA D’AMICO/ Che frecciate sul maschilismo!

Su La7 è stata rissa tra Francesco Borgonovo e Ilaria D’Amico nella trasmissione televisiva L’aria che tira, programma di approfondimento condotto da Myrta Merlino. Nella puntata di mercoledì 26 maggio gli ospiti stavano discutendo del tema maschilismo e sessismo salito alla ribalta dopo le polemiche legate alla “Partita del Cuore” di martedì scorso. Tutto è partito dalla denuncia di Aurora Leone, giovane comica del gruppo dei “The Jackal”, invitata all’evento assieme al collega Ciro Priello e che aveva denunciato sulle stories del suo profilo Instagram di essere stata allontanata dal tavolo della Nazionale Cantanti durante la cena della vigilia del match solo perché donna. E nel salotto televisivo di Myrta Merlino l’atmosfera si è immediatamente infervorata perché Ilaria D’Amico non ha digerito le dichiarazioni di Borgonovo riguardanti il tema, il giornalista de La Verità ha messo in dubbio la versione della ragazza: “Io sinceramente non capisco bene di che diamine stiamo parlando. Siamo alla partita del cuore, dove prima dei cantanti hanno giocato le ragazze della squadra femminile della Juventus, da anni la nazionale invita cantanti famose a giocare. Non mi pare che si possa accusare quell’istituzione di sessismo. Qualcuno di voi era lì? No, perché non mi sembra perché noi stiamo sentendo la versione di una persona che era invitata, ho letto dichiarazioni diverse.”

BORGONOVO-D’AMICO, TONI ACCESI SU LA7

Ilaria D’Amico aveva inizialmente invece difeso la posizione di Aurora Leone: “Non voglio generalizzare ma questi uomini spesso hanno purtroppo posizioni apicali e quindi possono determinare situazioni di sciatteria e imbarazzo a leggere le cose dal punto di vista dell’educazione e delle dinamiche. Aurora viene trattata come un’infiltrata e invitata ad alzarsi dal tavolo in una causa di beneficienza che dovrebbe essere inclusiva… Non solo ci sono tantissime ragazzine che giocano a calcio, in questo caso c’è proprio un’idiozia. C’è stata un’ignoranza grassa, satolla sono 30 anni che la nazionale coinvolge le donne”. Ma l’irritazione è diventata massima da parte della giornalista alle dichiarazioni di Borgonovo: “Trovo urticante il modo in cui è stato detto “la retorica che avete fatto prima sulle donne” non è un paese sessista perché vuole approvare una legge nella quale ci sono tante cose giuste e sacrosante, poi ognuno la può pensare come vuole e cosa si va a prendere una postilla che prevedere il cambio sesso”. Borgonovo non ci sta e ribatte duramente: “Lei che mi vuole dare lezione non l’ha letto se lo legga prima, è l’articolo 1. Non sa neanche di cosa sta parlando, glielo cito a memoria se vuole. Ma cosa sta dicendo”. Deve intervenire Myrta Merlino ma i toni tre i due restano molto accesi per tutta la puntata.

