Francesco Borgonovo vs David Parenzo/ Video: “Come le Sardine, razzista e arrogante!”

Duro scontro tra Francesco Borgonovo e David Parenzo a Coffee Break, il programma che va in onda su La7. A cominciare è lo scrittore e giornalista, che accusa la voce de La Zanzara di parlare senza conoscere i contenuti dei suoi libri. «Visto che ha la simpatica abitudine di parlare dei miei libri senza leggerli, l’ha fatto anche con l’altro… Se tu avessi letto questo libro… Io non ho mai detto che le Sardine avrebbero perso. È successo quello che pensavo che succedesse», ha dichiarato in collegamento. Ma David Parenzo è scoppiato a ridere e Francesco Borgonovo non la prende bene. «Rido perché dicevi che erano un bluff. Io ritirerei le copie per dignità», spiega il conduttore radiofonico. Allora lo scrittore lo attacca: «Cosa c’entra? Tu dovresti ritirarti dalla vita per dignità. Il bluff sta nel fatto che non sono un movimento di piazza autonomo, ma è pilotato». Ma Parenzo continua a ridere e Borgonovo allora sbotta accusandolo di razzismo.

FRANCESCO BORGONOVO A DAVID PARENZO “RAZZISTA E ARROGANTE!”

Francesco Borgonovo attacca David Parenzo tirando in ballo le Sardine: «Sono come Parenzo: persone razziste e arroganti, che disprezzano l’avversario e non sapendo che dire esibiscono superiorità morale, non si capisce per quale motivo». Lo scrittore e giornalista aggiunge che le Sardine «sono una costola della sinistra, del Partito democratico». E prosegue: «Hanno fatto manifestazioni convocate con mail del Pd, sono stati supportati da Anpi e Cgil». Mentre parla però il conduttore de La Zanzara sorride, suscitando la dura reazione di Borgonovo. «Rido della tua analisi», spiega Parenzo. E allora l’altro replica: «Tu ridi di cose che non sai perché sei una persona estremamente arrogante e razzista. Questo fai. Divertiti e ridete finché potete». Allora interviene il conduttore che mette subito a tacere la lite visto che rischiava di degenerare.

Sui social invece David Parenzo aveva scritto: «Costruisce “inchieste” su #bibbiano (accostando il Pd alla tragedia degli affidi) e il Pd in città vince, scrive libro contro le Sardine per spiegare il presunto bluff e il centro sinistra vince in Emilia Romagna. È un genio». La replica di Francesco Borgonovo: «Grazie per la pubblicità». E quindi la contro-risposta: «Prego, sono una persona generosa. Aiuto sempre chi è rimasto indietro!».

