Francesco Borrelli aggredito da parcheggiatore abusivo/ “Colpito a colpi di spranga”

Francesco Emilio Borrelli aggredito: è stato colpito a colpi di spranga da un parcheggiatore abusivo. Lo ha denunciato lo stesso consigliere regionale della Campania in un post social. L’esponente dei Verdi si trovava al cimitero Nuovissimo di Napoli quando è stato colpito. Si era recato lì visto che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza, in questo giorno festivo, di molti “guardamacchine” che chiedevano 5 o 10 euro a macchina. Borrelli ha filmato e fotografato la situazione, «ma ad uno di loro non è andata giù la cosa e mi ha assalito». Borrelli parla di una storia che si ripete da tempo. «La solita storia purtroppo, quando andiamo a bloccare gli affari di questi cialtroni, vanno in escandescenza e danno piglio alla violenza». Borrelli è stato aggredito infatti da un uomo che inizialmente lo aveva intimato ad allontanarsi. Poi è passato alle minacce. «Mi ha gettato il cellulare per terra e ha preso una spranga, di quelle che si usano per montare gli ombrelloni. Mi ha inseguito e colpito più volte».

FRANCESCO BORRELLI AGGREDITO DA PARCHEGGIATORE ABUSIVO A COLPI DI SPRANGA

Francesco Emilio Borrelli ha raccontato che sono intervenuti due agenti della polizia municipale che così hanno posto fine all’aggressione. «Ma l’uomo si dato alla fuga da vero vigliacco. Si è nascosto tra le tombe». Il consigliere regionale campano dei Verdi ha aggiunto nel suo post social che «grazie alla testimonianze dei presenti e alle denunce di alcuni cittadini» è riuscito a identificare il parcheggiatore abusivo e a denunciarlo. «E c’è ancora chi dice che sono brave persone, che lo fanno per portare il pane a casa, per sostenere le famiglie». Ma per Francesco Emilio Borrelli l’aggressione ha avuto delle conseguenze anche a livello fisico. Il parcheggiatore abusivo che lo ha colpito con la spranga gli ha infatti causato contusioni alla spalla e all’anca destra con una prognosi di 5 giorni. Ma non è la prima volta che il consigliere regionale dei Verdi è vittima di un’aggressione da parte di un parcheggiatore abusivo. Nel luglio del 2018 stava documentando la sosta selvaggia e la strada in mano agli abusivi quando fu selvaggiamente picchiato da un parcheggiatore.





