Francesco Broccolo/ “Green pass illimitato insensato da un punto di vista sanitario”

Francesco Broccolo critico su quarantena e green pass illimitato. Ospite di Quarta Repubblica, il virologo dell’università di Milano Bicocca non ha usato troppi giri di parole: «La quarantena, come il lockdown, va fatta in un momento preciso della pandemia: la quarantena ha senso quando ci sono dei focolai ristretti in una popolazione poco immunizzata e in una situazione in cui i casi devono crescere».

«La quarantena serve affinchè il focolaio non si diffonda in tutto il territorio», ha messo in risalto Francesco Broccolo nel corso del suo intervento ai microfoni di Nicola Porro: «Giusto per essere pragmatici, nelle scuole non la vedo particolarmente adatta: il sacrificio che fanno i bambini e le famiglie non rende giustizia della reale efficacia che può avere. Non è una politica di mitigazione che ha secondo me un buonsenso».

FRANCESCO BROCCOLO PERENTORIO SUL GREEN PASS ILLIMITATO

Altro dossier molto dibattuto negli ultimi giorni è quello legato al green pass illimitato, Francesco Broccolo anche in questo caso non ha utilizzato troppi giri di parole: «Il green pass è un mezzo politico per raggiungere il maggior numero di vaccinati e adesso per raggiungere il maggior numero di boosterizzati. Si dice illimitato, ma il significato letterale fa pensare che si è a posto così per sempre, ma non corrisponde alla realtà dei fatti: il green pass non fa altro che inseguire, con aggiornamenti continui, il correlato protettivo della vaccinazione, che viene aggiornato continuamente. Il green pass illimitato è da definire, non è persistente perché non sappiamo qual è la protezione reale». «Da un punto di vista sanitario non ha senso», l’affondo del virologo. Francesco Broccolo ha proseguito: «Poteva avere senso all’inizio per spingere la popolazione alla vaccinazione, ma adesso è un mezzo politico. Tanto è vero che il report ISS riporta da settimane la protezione entro i 90 giorni, poi da 90 a 120 giorni, poi sopra i 120. Perché entro i 90 giorni? Perché è la proiezione di andare verso un super green pass a tre mesi, mi pare evidente».

