Francesco Broccolo/ “Omicron dà una malattia meno severa”

Francesco Broccolo a tutto tondo ai microfoni di Storie Italiane. Il virologo dell’Università di Milano – Bicocca ha fatto il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica, ma non solo. Il professore ha analizzato alcuni dei più recenti fatti di cronaca legati alla pandemia e non poteva mancare una riflessione sul caso dell’infermiera di Palermo disponibile a fare vaccini finti per soldi: «Far finta di fare un vaccino è una cosa terribile. Abbiamo l’Africa che non ha il vaccino e noi lo buttiamo via? Sono immagini terrificanti, sono senza parole: finchè non c’è un obbligo, perché si arriva a fare queste cose?».

Nel corso del suo intervento al programma condotto da Eleonora Daniele e in onda tutte le mattine su Rai 1, Francesco Broccolo si è soffermato sulla variante Omicron e ha portato delle buone notizie in merito ai recenti studi arrivati direttamente dal Sudafrica: «C’è un aumento significativo, in America due terzi sono già Omicron, ma voglio dire una cosa positiva: i nuovi studi suggeriscono che i casi associati a Omicron danno una malattia meno severa, speriamo che si confermi anche in Europa questo dato – l’analisi del professor Francesco Broccolo ai microfoni di Storie Italiane – Vorrebbe dire avere sì ospedalizzati ma pochissime terapie intensive».

