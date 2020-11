Francesco Campana, marito Wanna Marchi/ “E’ un uomo meraviglioso, mi ha salvato”

Francesco Campana è il marito di Wanna Marchi, la conduttrice e teleimbonitrice televisiva balzata agli oneri della cronaca per una truffa che ha coinvolto lei e la figlia Stefania Nobile. E’ il 2020 quando mamma e figlia vengono accusate di estorsione e truffa e successivamente in appello vengono condannate a 9 anni di prigione. Anni difficili e di grande dolore per Wanna Marchi e Stefania Nobile, ma in questo periodo così complicato a starle accanto c’è sempre stato il marito Francesco Campana. Un amore importante per Wanna e Francesco che si sono sposati nel 2017 dopo 29 lunghi anni di fidanzamento. Un matrimonio intimo e privato quello celebrato dalla coppia; una scelta in parte obbligata per la televenditrice che dopo gli anni di prigione e la bancarotta della sua azienda sta vivendo un momento economico non particolarmente felice. Intervistata da Oggi, la teleimbonitrice televisiva ha raccontato: “sono una cittadina libera, ma ormai sono sul lastrico. Mi hanno sequestrato qualsiasi cosa: i soldi e beni mobili e immobili. A noi due però ci basta l’amore”.

Wanna Marchi: “La colpa di Francesco Campana? Amarmi!”

Dalla situazione economica al grande amore per Francesco Campana, l’uomo che, nonostante tutto, le è sempre stato accanto. “Francesco è un uomo meraviglioso. Io mi sono follemente innamorata di lui. Ci siamo conosciuti un giovedì sera, il martedì seguente già convivevamo. Posso dire che il suo amore mi ha salvato” – ha sottolineato Wanna Marchi che questa sera è pronta a raccontarsi ancora una volta negli studi televisivi di “Live- Non è la d’Urso”. Non è la prima volta che Wanna parla del marito che, nonostante tutto non le ha mai voltato le spalle, anche quando tutti erano contro di lei. “La sua colpa? Amare Wanna Marchi” ha raccontato la televenditrice e personaggio durante l’ultima intervista rilasciata proprio a Barbara d’Urso. Cosa racconterà questa sera?



