Francesco Cardamone/ Fa la “spia” con l’ispettore per… (Il Collegio 4)

Francesco Cardamone fa la “spia” con l’ispettore per far abolire ginnastica…

L’alunno Francesco Cardamone è arrivato con successo alla quarta puntata de Il Collegio 4 dimostrandosi uno dei personaggi più divertenti e apprezzati. L’episodio ha visto gli alunni molto scossi a causa della vicenda di Claudia, i cui genitori sono stati convocati dal Preside per discutere del grave comportamento scorretto e irrispettoso della ragazza con la sorvegliante. Fortunatamente alla fine il preside decide di non espellere l’alunna dalla scuola e gli altri alunni tirano finalmente un sospiro di sollievo. Ma la tranquillità al Collegio non è completa. Arriva nella scuola la supplente del Prof. Maggi, una donna davvero bella che fa girare la testa a tutti i ragazzi della scuola. Successivamente inizia la lezione di geometria con la professoressa Pettolicchio che viene interrotta dalla rissa di Andrea ed Alex che vengono puniti. Durante la lezione del Prof. Raina invece la discussione sul nucleare si incentra su Mario.

Gli alunni iniziano a telefonare a casa con il magico telefono rosso. Inizia la giornata dello studente e Francesco Cardamone e gli altri vengono svegliati di buon mattino. Il programma del giorno è la gita al parco faunistico. Francesco non è contento e si lamenta della puzza fortissima. Francesco viene messo nella squadra gialla e insieme si occupano delle riprese degli animali. Nasce subito una polemica con Mario che si dilunga troppo nelle spiegazioni e che, secondo Francesco, si mette a fare Piero Angela. Al rientro dalla gita Francesco e gli altri cantano “Imagine” ai professori e fanno cartelloni sulla pace. Sara è molto commossa e Francesco cerca di starle vicino. Dopo il momento dell’espulsione di Alex e Andrea dal Collegio scoppia il caos in classe. Gli studenti vogliono andare a protestare con il preside e vogliono avere un’assemblea ma Francesco critica i modi degli studenti. A un certo punto nel collegio arriva uno strano personaggio che dopo si scopre essere l’ispettore. La mattina dopo c’è la lezione di educazione fisica che vede Francesco davvero a disagio per l’idea di stare al caldo, tutti sudati e sotto il sole senza indossare neanche il profumo. Esilarante il momento in cui Francesco viene convocato dall’ispettore e prima di stringere la mano a lui chiede se ha lavato la mano. Si lamenta della lezione di ginnastica.

Francesco Cardamone: un grande successo tra il pubblico Il Collegio 4

Francesco Cardamone, l’alunno più drammatico e simpatico de Il Collegio 4, ha già riscosso un grande successo con il pubblico. Dopo il dramma per il taglio del ciuffo nelle scorse puntate questa settimana c’è stata l’ingiusta sospensione da Instagram. Il social media ha deciso di chiudere il suo profilo perché erroneamente credevano che fosse minore di 13 anni. In realtà Francesco ha più di 13 anni e, quindi, Instagram ha revocato subito la sospensione ma non senza causare stress e tensione a Francesco che ha dopo raccontato l’accaduto ai suoi fan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA