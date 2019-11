Francesco Cardamone/ Una piccola soddisfazione… (Il Collegio 4)

Una piccola soddisfazione per Francesco Cardamone, che nella scorsa puntata de Il Collegio 4 è diventato professore per qualche ora. Purtroppo l’intervento è stato preso di mira da Martina Brondin, ancora furiosa contro Mario Tricca. Sulle prime Francesco ha sorriso, sicuro che la compagna gli lanciasse i pennarelli contro solo per scherzo. A causa della lite in classe, il ragazzo è stato anche convocato dal Preside come testimone. Ha deciso di non prendere le difese dell’uno o dell’altro e anzi ha rivelato subito che lo scontro è iniziato in seguito alla prima lezione tenuta da Martina e Asia Busciantella. “Noi lo abbiamo fatto anche in modo scherzoso, comunque. Dopo di che c’è stato il cambio. Io e il signor Tricca ci siamo ritrovati in una situazione un po’ particolare con tutte le ragazze”, ha detto riportando l’esatta dinamica dei fatti. La testimonianza di Cardamone è stata di sicuro significativa per il Preside, che ha potuto così stabilire che la colpa era da attribuire ad entrambi gli studenti, sia Martina sia Mario. “La signorina Brondin ha un po’ superato il limite”, ha aggiunto cercando di sminuire la cosa, riferendosi al fatto che Martina abbia strappato il quaderno degli appunti di italiano di Tricca.

Francesco Cardamone, Il Collegio 4: il taglio di capelli come problema

Il taglio di capelli è sempre stato un problema per Francesco Cardamone, tanto che nella memoria de Il Collegio 4 rimarranno senza dubbio i suoi due incontri con il barbiere. Sembra però che il ragazzo abbia deciso di dare una svolta al proprio look e che questo giovedì si sottoporrà ad una seduta dal suo hairstylist di fiducia. Purtroppo non sappiamo nulla in merito, visto che Francesco ha deciso svelare la sua scelta solo a cose fatte. Intanto possiamo rievocare uno dei momenti clou della settimana scosa: “Lunghissimo”, ha detto riferendosi al nome della professoressa di Matematica, “tua madre ti odia. Maria Rosa Petolicchio. Pensa da piccola, quando ha imparato a scrivere il suo nome, ci ha messo anni”. Equilibrato come non mai, Francesco ha anche deciso di non prendere parte all’isolamento di George Ciupilan, colpevole agli occhi di tanti ragazzi di aver fatto la spia al professor Raina su chi aveva disturbato durante la lezione delle ragazze. L’unico neo per il giovane studente romano è stato infatti scoprire di dover pulire con le proprie manine entrambe le camerate: “Ma le donne delle pulizie non ci stanno?”, ha esclamato subito, prima di chiedere al Sorvegliante di dare una mano al gruppo. Impossibile non lanciarsi in risate senza fine nel vedere Cardamone alle prese con la mungitura delle vacche, durante la gita nella fattoria. Un vero problema per il ragazzo, disgustato dall’odore degli animali e pronto a saltare sul seggiolino una volta messo a contatto con le mammelle della mucca. Clicca qui per guardare il video di Francesco Cardamone.

