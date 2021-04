Francesco Casagrande, fidanzato di Rosaria Cannavò/ Chi è? “Un grande amore”

È arrivata da circa una settimana all’Isola dei Famosi 2021 e c’è già chi ha insinuato un interesse per Gilles Rocca, la verità però è che Rosaria Cannavò al bel attore non è affatto interessata. Nella vita della showgirl c’è già un uomo speciale e si chiama Francesco Casagrande. Il fidanzato di Rosaria Cannavò è un fisioterapista, lavora a Roma e vive nella zone dei Parioli. È un appassionato di sport e ama viaggiare, come confermano i vari post pubblicati sul suo profilo Instagram in giro per il mondo. Rosaria e Francesco sono davvero molto innamorati e lo testimoniano gli scatti che i due hanno postato sui propri profili social. Sorrisi, viaggi, dediche d’amore quelle che, infatti, i due hanno postato negli ultimi mesi.

Rosaria Cannavò e Francesco Casagrande, storia di un grande amore

“Quando le voleva fare una foto, non le diceva ‘sorridi’, le diceva ‘ti amo’ e il suo sorriso era ancora più bello” ha scritto Rosaria Cannavò in un post pubblicato su Instagram in cui scorrono alcune foto che li immortalano insieme, in momenti romantici o divertenti in giro per il mondo. Scatti che anche Francesco Casagrande ha deciso di condividere sul suo profilo e che hanno conquistato tanti like e molti commenti positivi: “Siete stupendi insieme”, hanno infatti notato in tanti.

