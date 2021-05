Francesco Casagrande, fidanzato Rosaria Cannavò/ Sorpresa a L’Isola dei Famosi?

Francesco Casagrande è il fidanzato di Rosaria Cannavò, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Un grande amore quello nato tra la showgirl siciliana e il fisioterapista che sono legati da diverso tempo stando a quanto confermato dagli scatti social condivisi dalla Cannavò sui social. Un amore che la Cannavò ha ritrovato dopo una serie di storie andate male visto che la bellissima Cannavò prima è stata legata all’imprenditore ligure Andrea Berti con cui si è anche sposata. Poi nel 2018 i due hanno divorziato. Prima di questo matrimonio, la bellissima Cannavò è stata legata ad alcuni calciatori di successo: Christian Panucci e Antonio Cassano. Oggi la showgirl è molto attenta alla sua vita privata, infatti preferisce tenere ben lontani i riflettori dello spettacolo dalla sua vita privata e sentimentale. Una scelta comprensibile e condivisa anche da Casagrande che da diverso tempo è legato alla showgirl.

Francesco Casagrande, fidanzato Rosario Cannavò

L’amore tra Rosaria Cannavò e Francesco Casagrande prosegue alla grande nonostante la “separazione” forzata per via della partecipazione della showgirl alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2021. La presenze di Rosaria Cannavò all’Isola non ha colpito particolarmente il pubblico da casa, visto che in tanti hanno lamentato come la naufraga non abbia dato dimostrazione del suo carattere. Sui social, infatti, si leggono diversi commenti negativi verso la Cannavò da parte del pubblico del reality show di successo condotto da Ilary Blasi. “Oltre ad essere una burattina di Emanuela, non vedo che altra utilità può avere, o che altro può dare sull’isola una come Rosari” – scrive un utente, mentre un altro aggiunge “mandiamo via quelle due inutilità di Rosaria ed Emanuela?” e altri ancora scrivono “vabbè direi fuori Rosaria, abbastanza inutile”. Chissà che non sia arrivato il momento anche per la Cannavò per lasciare l’Isola visto che questa sera è tra i concorrenti nominati all’eliminazione.

