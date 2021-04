Francesco Casagrande, fidanzato Rosaria Cannavò/ “Un uomo onesto”

Chi è Francesco Casagrande fidanzato di Rosaria Cannavò?

Dopo la fine del suo matrimonio con Andrea Berti, Rosaria Cannavò sembra aver ritrovato il sorriso con Francesco Casagrande, fisioterapista specializzato in Kinesiologia applicata e Biodinamica craniosacrale. Francesco, nato il 4 maggio 1985, vive a lavoro a Roma. Le prima foto social con Rosaria Cannavò risalgano all’estate 2020, durante una vacanza in Grecia. Il fisioterapista ha pubblicato una serie di scatti insieme alla showgirl accompagnati da alcune citazioni di grandi scrittori: “Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme” di Goethe e “Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza” di Harold E. Kohn. Francesco Casagrande ha un altro profilo Instagram dedicato alla sua professione di fisioterapista, seguito da 3.014 follower.

Francesco Casagrande: gli ultimi scatti con Rosaria Cannavò

Le ultime foto di Rosaria Cannavò e Francesco Casagrande risalgono alla fine di febbraio, durante una vacanza in Sardegna. “Un uomo onesto è la più nobile opera di Dio…Grata”, ha scritto la showgirl pubblicando una serie di selfie di coppia. Tantissimi i messaggi dei follower della Cananvò: “Siete il ritratto dell’amore! Meravigliosi!” e “Che quadro magico di affetto e amore”, hanno scritto due utenti. Da un paio di mesi, quindi, non ci sono nei rispettivi profili della showgirl e del fisioterapista foto di coppia. Vero anche che la Cannavò preferisce pubblicare foto in cui mette in mostra tutta la sua prorompente bellezza. Tra poco la ex di Cassano e Panucci sbarcherà sull’Isola dei famosi 2021: dalle spiagge dell’Honduras confermerà la sua relazione con Francesco Casagrande?

