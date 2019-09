Francesco Caserta, ex di Paola Caruso/ Ci sarà al battesimo di Michelino?

Francesco Caserta ha avuto una relazione con Paola Caruso. Dalla loro storia è venuto al mondo il piccolo Michelino. L’imprenditore, ancor prima che il bimbo nascesse, ha svelato di non volerlo riconoscere, scendendo spesso in polemica con la sua ex fidanzata. Più di una volta l’ex Bonas di Avanti un altro, ha raccontato di volere tutelare il diritto del figlio di avere un padre. Questa estate, il settimanale Spy aveva raggiunto la Caruso, subito dopo il gossip di una possibile frequentazione tra Caserta e Raffaella Fico. “Non vedo il mio ex, Francesco Caserta, ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L’ho incontrato per caso poco tempo fa, prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi a Milano. Era con una ragazza”, ha raccontato la ex Bonas di ‘Avanti un altro, “L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino. Mai una volta in cinque mesi da quando è nato. Ma come si fa?”.

Francesco Caserta, l’ex di Paola Caruso andrà al battesimo di Michelino?

“Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio, e invece… Non è ancora venuto. Mai visto. Non è giusto”, ha aggiunto Paola Caruso tra le pagine di Spy. La showgirl poi, aveva annunciato l’intenzione di portare in tribunale l’uomo: “Allora tutto è tornato in mano ai legali, vorrà dire che ne discuteremo in tribunale. Che pena, però”. Lo scorso marzo la showgirl sempre ospite di Barbara d’Urso, aveva ribadito di volere “presentare” padre e figlio. In quella occasione Francesco Caserta, sembrava quasi bendisposto, tanto da dire la sua tramite le Instagram Stories: “Mi sono accorto solamente adesso dei numerosi messaggi che mi avete inviato in direct, ho guardato i video della puntata di stasera e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”. Oggi si presenterà al battesimo di suo figlio?

