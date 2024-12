Nato a Caserta, Francesco Cavallo è un attore emergente che di recente si è fatto conoscere dal pubblico italiano per via della sua presenza in “Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso 2”, la serie trasmessa su Rai e reduce da ascolti record per quanto riguarda la seconda stagione. Gli attori del cast sono Massimiliano Gallo che interpreta il protagonista. Al suo fianco Denise Capezza, Chiara Celotto e appunto, Francesco Cavallo. Quest’ultimo è anche conosciuto per aver recitato ne “La scuola cattolica” e “Mio Fratello e mia sorella”, entrambi nel 2021.

Anticipazioni Segreti di famiglia, prossima puntata 12 dicembre 2024/ Paura per Ceylin: scompare con Engin

Francesco Cavallo parla ben due lingue, l’italiano e l’inglese, ed è alto 1.80. Tra le sue passioni oltre alla recitazione ci sono il nuoto, la scherma e la ginnastica, ma non è finita qui. L’attore è anche un grande appassionato di canto, tanto da averlo praticato anche in modo avanzato. Dal 2009 e dal 2016, Francesco Cavallo ha frequentato la scuola di recitazione presso il famoso Centro Sperimentale di Cinematografia, che poi lo ha reso il bravissimo attore che è oggi.

Anticipazioni Don Matteo 14, prossima puntata del 12 dicembre 2024/ Martina è incinta? Cecchini sotto choc

Francesco Cavallo, da Netflix a Rai: così giovane e già così talentuoso

Per quanto riguarda invece il cinema, lo abbiamo visto nel film di Stefano Mordini “La scuola cattolica“, dove interpretava uno dei protagonisti, Gianni Guido, mentre in Mio Fratello e Mia Sorella, ha interpretato Sebastiano sotto la regia di Roberto Capucci sotto la produzione di Netflix. Dal 2021 ha anche esordito nella prima stagione di Vincenzo Malinconico vestendo i panni di Alfredo. Tante sono state anche le sue esperienze a teatro a partire dal 2009, dove ancora bambino, Francesco Cavallo ha recitato nella compagnia del Teatro Carcano di Milano.

Come finisce Endless Love anticipazioni turche/ Spoiler ultima puntata: tutto sul finale tra Nihan e Kemal

Ma veniamo alla parte gossip. Francesco Cavallo è fidanzato? Purtroppo non si conosce nulla riguardo alla sua vita privata e quindi non si sa se sia impegnato sentimentalmente. L’attore condivide molto poco con i fan, e il suo profilo Instagram è seguito da soli 6mila followers. Sulle sue piattaforme mostra i momenti più importanti del suo lavoro, in particolare gli ultimi successi in Vincenzo Malinconico, serie tratta dai romanzi di Diego Da Silva che oggi sta spopolando sui canali Rai. Per ora di una fidanzata neanche l’ombra, anche se presto, sicuramente si sapranno notizie in più riguardo alla sua vita sentimentale.