Dal nonno al papà fino al nipote, in nome della musica. Francesco, figlio di Sal Da Vinci e nipote di Mario, ha ereditato dalla sua famiglia la passione smisurata per la musica. Circondato fin da piccolo da grandi artisti, non ha potuto fare a meno di innamorarsi di quest’arte. Appassionato di calcio e sport, ha praticato per diversi anni, poi ha deciso di concentrare le sue energie unicamente sul canto. Ha fatto parte del cast del musical “Stelle a metà” e da lì ha iniziato a partecipare ai concerti del padre e ad esibirsi.

“Come vivo la sua passione? Era nel dna probabilmente, perché lui giocava a calcio poi partecipò a dei provini, io ero nella giuria di quei provini e quando lo vidi mi esclusi dal voto, ma lui passò con il massimo”, ricorda orgoglioso in una intervista a Verissimo, Sal Da Vinci. Suo figlio Francesco conferma tutto, sottolineando l’impegno profuso per farsi strada nel mondo della musica.

“Le cose andarono proprio così”, dice Francesco Da Vinci nel salotto di Silvia Toffanin. “Mi presentai col mio vero nome per restare nell’anonimato. Poi ho sentito la spinta a salire sul palco, perché in fondo ho sempre respirato quest’aria dell’arte a casa”, spiega il ragazzo. “La prima volta salii sul palco a cinque anni, mio nonno voleva che ripetessi la carriera di papà, ma mio padre voleva farmi studiare. Poi mi sono innamorato del calcio e per un lungo periodo ho giocato”, ricorda ancora il venticinquenne.

Oggi Francesco Da Vinci ha le idee molto più chiare per quanto concerne il suo futuro e non ha alcuna intenzione di abbandonare quella passione che è molto più di una passione. Ma una vera e propria tradizione di famiglia.