Angelica Gori, Chiamamifaro ha un fidanzato? Il messaggio di Francesco prima dell’approdo ad Amici 24 Serale 2025

Dopo essere stata eliminata ad Amici 24 Serale 2025 Angelica Gori, meglio conosciuta come Chiamamifaro, è proiettata sul futuro. Il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi è stato una vera e propria palestra per lei e soprattutto l’ha proiettata nel futuro con nuovi progetti e collaborazioni. Se da una parte la sua carriera è lanciata dall’altra sulla sua vita privata vige il massimo riserbo ma si sa che Chiamamifaro ha un fidanzato.

Chi è Francesco, il fidanzato di Chiamamifaro di Amici 24? Estremamente riservata sulla sua vita privata, la cantante il cui nome all’anagrafe è Angelica Gori non si è mai sbilanciata sulla sua vota privata. Tuttavia nei mesi scorsi quanto è stato annunciato il suo passaggi alla fesa del Serale ad Amici 24, Chiamamifaro ha ricevuto il messaggio di supporto e congratulazioni proprio dal fidanzato Francesco: “Grande, ce l’abbiamo fatta. Bello sono contento. Brava, brava dai che bello adesso comincia la vera sfida.”

Sulla vita privata di Chiamamifaro vige il massimo riserbo. Angelica Gori ha un profilo Instagram e sui social è molto seguita, il suo profilo ufficiale @chiamamifaro vanta oltre 30 milioni di followers, che dopo la partecipazione al talent show, soprattutto per il Serale, sono aumentati. Tuttavia non posta foto sul suo ragazzo. Si sa soltanto che il fidanzato Chiamamifaro di Amici 24 si chiama Francesco detto Checco i due stanno insieme da anni e convivono insieme. Non è chiaro dove e quando si sono conosciuti ma il loro amore è testimoniato dalla gioia della cantante nel ricevere il suo messaggio durante un daytime. In passato la 23enne ha avuto una lunga relazione con Alessandro Belotti, con il quale ha formato il duo musicale.