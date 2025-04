Forse non tutti sanno che dalla storia d’amore tra Antonello Venditti e Simona Izzo nacque un figlio di nome Francesco. Classe 1976, attore e doppiatore, nonché padre di quattro figli (Alice, Tomaso, Leonardo e Mia) avuti da due donne diversi (Alexandra La Capria e Cristina Congiunti), Francesco Venditti ha vissuto fasi molto altalenanti nel rapporto coi genitori. In primis con papà Antonello che inevitabilmente non è stato presente quanto avrebbe voluto, per via della musica e dei suoi tanti impegni lavorativi. Papà Antonello infatti era spesso impegnato per tour e concerti in giro per l’Italia, lontano dagli affetti famigliari.

Ad ogni modo non ci sono mai stati particolari problemi in famiglia, anche se mamma Simona Izzo non ci pensa due volte a definire il figlio “molto complicato come tutti i Venditti”. Un cognome che pesa, ma fino ad un certo punto. Perché Francesco ha tracciato la sua strada, rimanendo fedele a se stesso.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Oggi, il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti, ha ripercorso un po’ la sua infanzia, soffermandosi sui tanti momenti belli vissuti coi genitori. “Le ore con mamma in sala di doppiaggio o con papà negli studi di registrazione erano magia”, ricorda Francesco. La separazione dei genitori fu un brutto colpo, perché all’epoca aveva solo tre anni. Poi il rapporto con papà Antonello ha conosciuto le insidie legate al suo lavoro di artista, ma Francesco non ha nulla da rimproveragli.

“Il nostro rapporto era bello allora e lo è oggi. Io e i miei figli siamo tra i primi a sentire i suoi pezzi nuovi”, ha confidato. Eppure, come lo stesso Francesco Venditti ha ammesso, ci sono stati dei distacchi con mamma e papà ma ciononostante non ha mai messo in dubbio il loro amore. “Perché ci si allontana per poi ritrovarsi”, sottolinea romanticamente l’attore.