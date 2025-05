Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 grazie al suo talento nella danza ma anche al suo vissuto e al percorso fatto nel talent e nella vita. Un percorso per il quale il ballerino di latino ringrazia la sua famiglia: mamma Giulia e papà Francesco Zenzola. Entrambi lo hanno costantemente supportato, anche se il papà ha vissuto un momento molto difficile a causa di importanti problemi di salute.

È stato proprio Mattia Zenzola a parlare sia durante la sua permanenza ad Amici che in quale intervista rilasciata successivamente, dichiarando anche qual è stata la malattia di suo padre. “Papà ha avuto un po’ di problemi di salute, io gli sono stato sempre vicino. – ha rivelato, commosso, Mattia, spiegando che suo padre ha vissuto delle complicazioni susseguenti al periodo del Covid. Le condizioni di salute dell’uomo sono peggiorate, tanto che Mattia ha temuto di perderlo.

Francesco, il papà di Mattia Zenzola e come sta dopo la malattia

Oggi il papà di Mattia Zenzola sta meglio ma la sua salute non è ancora ottimale. Motivo per il quale il ballerino ha dichiarato di essere grato per ogni giorno insieme a lui: “Sono contentissimo del fatto che mio padre sia riuscito a vedere quello che ho fatto”, ha dichiarato il ballerino di latino, oggi tra i professionisti del corpo di ballo di Amici. La preoccupazione per le sue condizioni di salute, tuttavia, continua ad essere alta.