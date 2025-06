Francesco, chi è il papà di Rossella Brescia e la malattia: “Soffre di Alzheimer, terribile perché toglie la dignità”

Nella puntata di oggi di Verissimo-Le Storie, andranno in onda le interviste più significative e toccanti della stagione e tra gli ospiti c’è anche Rossella Brescia. La ballerina ex coach di Amici ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin in cui si è sbilanciata sulla sua vita privata e sulla sua carriera ma ha anche parlato dei suoi genitori e soprattutto del suo papà. Il papà di Rossella Brescia si è ammalato anni fa di Alzheimer.

La malattia di Francesco, il papà di Rossella Brescia, ha distrutto tutta la famiglia, anche la figlia che vede il padre spegnersi giorno dopo giorno: “Mio padre si è ammalato di Alzheimer, adesso è nella fase ultima di questa malattia. È una malattia terribile perché ti toglie la dignità” È la conseguenza più dolorosa è il fatto che l’uomo non riconosce più i suoi cari e non riconosce più neanche sua figlia Rossella e questo è molto doloroso per la ballerina.

Rossella Brescia e il dolore per la malattia del papà Francesco: “È l’uomo della mia vita”

Il papà di Rossella Brescia era un uomo aitante e sportivo, la figlia durante la chiacchierata a Verissimo ha speso delle splendide parole per il papà: “È l’uomo della mia vita e c’è un legame molto profondo che ci unisce.” E subito dopo ha aggiunto che suo padre era sarto ma sognava di fare l’attore e l’ha sempre sostenuta nei suoi sogni. E nonostante le difficoltà economiche lui e la moglie hanno fatto di tutto per permettere a Rossella e alla sorella di inseguire i suoi sogni. Il loro rapporto, tuttavia adesso è messo a dura prova dalla malattia di Alzheimer.