Francesco Chiofalo, ancora crisi con Drusilla/ “Stiamo insieme ma litighiamo sempre”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci ancora in crisi

La partecipazione di Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione show 2022 e alcuni suo comportamenti in studio (in particolare il frangente con Malena), hanno scatenato l’ira della fidanzata Drusilla Gucci. Lei sembrava pronta a lasciarlo, poi però le cose si sono appianate, seppur non chiarite del tutto. A distanza di qualche settimana dalla fine del programma, Drusilla e Francesco stanno però ancora vivendo un momento di crisi.

Francesco Chiofalo choc "Mi hanno truffato e rubato 10 mila euro"/ "Sono un cogli*ne"

Lo conferma proprio la coppia nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 13 maggio. È Chiofalo ad esordire, raccontando che Drusilla vorrebbe che modificasse alcuni suoi atteggiamenti: “Io e Drusilla stiamo insieme ma abbiamo avuto forti litigate perché lei vuole da me determinati cambiamenti”, ammette in studio.

Francesco Chiofalo "Drusilla Gucci non mi vuole vedere"/ "Rispetto la sua decisione…"

Drusilla Gucci: “Ecco perché sono arrabbiata con Francesco Chiofalo”

Drusilla Gucci, confermando di non essere ancora ‘in pace’ con Francesco Chiofalo, spiega di essere delusa: “Ero molto contenta che fosse andato a La Pupa e il Secchione perché mi aspettavo dei miglioramenti, che si secchionizzasse, invece non si è secchionizzato per niente! Non si è neppure letto il mio libro!” fa sapere a Pomeriggio 5. Ricordiamo che, solo pochi giorni fa, Francesco aveva lanciato un appello alla fidanzata, in cui diceva: “Drusilla, cerca di capire che io ti amo, di rinsavire da questa tua arrabbiatura. Ne passiamo parlare e io posso giustificare qualsiasi cosa, perché io di tutta questa situazione non c’entro niente, tu potrai dire quello che vuoi ma era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che, ad un certo punto, devi essere meno arrabbiata con me e cercare di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata!”

LEGGI ANCHE:

Chiofalo e Drusilla ancora in crisi/ Lui disperato "Furiosa per il bacio a Valentina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA