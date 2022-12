Francesco Chiofalo asfalta Edoardo Donnamaria/ “Personalità pari a cotton fioc”

Francesco Chiofalo: “Edoardo Donnamaria? Personalità pari a Cotton fioc”

Francesco Chiofalo senza freni sui social, attacca a viso aperto Edoardo Donnamaria, sganciando una serie di frecciate che in questi minuti stanno facendo il giro della rete. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, infatti, pensa che il gieffino stia commettendo alcuni errori di valutazione nel suo percorso al GF e ritiene si sia montato la testa da quando ha varcato la mitica porta rossa. Di certo, Francesco Chiofalo, non avverte complessi di inferiorità nei confronti di Edoardo Donnamaria, non a caso non perde occasione per evidenziare con sarcasmo e fare pungente le contraddizioni del ragazzo. “Voglio essere sincero con voi: sono molto invidioso di Edoardo Donnamaria. Se lo avessi avuto qui davanti a me gli avrei detto: ‘Edoardo sono invidioso di te perché vorrei essere te. Vorrei avere il tuo taglio di capelli, la tua espressione del viso, il tuo viso, il tuo carattere, la tua personalità pari a quella di un cotton fioc’. Mi fate essere Edoardo Donnamaria per favore?”, chiede Chiofalo ironico rivolgendosi ai suoi follower di Instagram.

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione si è fatto un’idea molto chiara sul personaggio di Edoardo e spiega: “Come è successo a tanti altri concorrenti in precedenza che si pensavano di essere diventati chissà chi, che dopo questo programma gli facevano presentare Sanremo. Invece dopo sei mesi, usciti dalla Casa, sono ritornati alla vita di prima, gli sono prese le turbe psichiche”.

Francesco Chiofalo spietato con Edoardo Donnamaria: “E’ convinto ma pecca di presunzione. E poi…”

Ciò che Francesco Chiofalo trova insopportabile, è il fatto di essere menzionato da un ragazzo che nemmeno conosce. “Questa persona che nemmeno mi conosce e si sente molto più gagliardo di me, ma sulla base di che? Che lui sta a fare il Gf Vip? Questa sarebbe la base? No perché io ho l’illusione che se stavo dentro la Casa con lui questo si sarebbe autoeliminato dopo tre giorni…”, commenta visibilmente seccato sul proprio account Instagram. “Lui è convinto di questo, di essere molto meglio di me. Però dico solo una cosa, questi giudizi dovrebbero darli gli altri. Pecca di presunzione. Non sei umile quanto te la canti e te la suoni da solo è un ragazzo molto poco umile”, la sentenza definitiva di Francesco Chiofalo. Un discorso chiaro e inequivocabile.

