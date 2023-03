Francesco Chiofalo, attacco al padre di Antonella Fiordelisi/ “Ha bisogno di aiuto…”

Francesco Chiofalo contro il padre di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo, ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, è tornato a parlare della sua storia finita con Antonella Fiordelisi soffermandosi, in particolare, sul padre di lei. Chiofalo racconta di non aver mai avuto un buon rapporto con il signor Stefano Fiordelisi e lo ammette senza giri di parole sferrando un attacco durissimo. “Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del Gf secondo me”, ha detto.

Chiofalo, poi, ha aggiunto: “Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? E’ una persona insopportabile”.

Francesco Chiofalo: retroscena sul rapporto tra Antonella Fiordelisi e i genitori

Secondo Francesco Chiofalo, i genitori influenzerebbero la vita di Antonella Fiordelisi. “In che modo interviene nella vita della figlia? Ti faccio un esempio: se io dovevo partire in vacanza con Antonella, lei mi chiedeva: “Glielo puoi chiedere a mio padre?”. E io dicevo: “Che cosa?” cioè io non chiedo a mio padre il permesso di partire e lo devo chiedere a tuo?”, ha raccontato a Casa Pipol.

Chiofalo, poi, alla luce dell’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip, ha aggiunto: “Vi posso dire un piccolo segreto? Mi sa che Antonella ha litigato di brutto con i genitori. E vi spiego perché, io la conosco benissimo… la prima cosa che avrebbe fatto, uscita dal Gf, sarebbe stata di andare dal padre e invece non c’è andata. Sta volta il padre ha fatto un casino mettendosi in mezzo e lei è molto arrabbiata. Io, se posso darle un consiglio, è bene che lei metta i puntini sulle “i” con suo padre perché è pericoloso, può farle fare delle figure becere”. In realtà, una foto pubblicata da Antonella in cui è con i genitori e il fidanzato Edoardo Donnamaria smentisce l’ipotesi della lite.

