Francesco Chiofalo avverte Edoardo/ “Antonella mi ha lasciato per diventare famosa”

Francesco Chiofalo, pesante accusa ai genitori di Antonella Fiordelisi e avvertimento a Edoardo

Francesco Chiofalo ha svelato altri succosi dettagli sul motivo della rottura con Antonella Fiordelisi. Ai microfoni del settimanale Dipiùtv, questa volta l’accusa dell’ex pupo è rivolta ai genitori della sua ex. Proprio loro avrebbero costretto l’influencer a lasciarlo per ricorrere la fama.

Francesco Chiofalo, come riporta Il vicolo delle news, dichiara: “Ha deciso di lasciarmi, tra le lacrime, con queste parole: “I miei genitori mi hanno comprato casa a Milano e hanno detto che devo lasciarti, altrimenti non mi fanno trasferire”. Poi ha aggiunto: “Io non voglio, ma desidero anche pensare al mio lavoro, al mio futuro”. Mi ha lasciato perché voleva vivere a Milano, fare i provini e frequentare delle persone importanti per diventare famosa”. Secondo le parole del volto televisivo, Antonella lo avrebbe lasciato per diventare famosa e lo stesso destino potrebbe toccare anche a un ignaro Edoardo Donnamaria. Cosa succederà? Le cose andranno come pensa Chiofalo?

Francesco Chiofalo svela: “Antonella è ancora innamorata di me”

Francesco Chiofalo aveva già parlato dei motivi che lo hanno allontanato da Antonella. L’ex pupo, ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, aveva svelato che l’influencer sia ancora innamorata di lui: “Ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata“.

Poi svela: “Mi ha lasciato per accontentare il padre che non voleva che uscisse con me per il mio aspetto estetico. Siamo stati due anni insieme e non ci sono mai state circostanze che potessero giustificare la fine della storia”. E ancora: “Antonella si rifiuta di parlare di me nella casa per non darmi visibilità. E’ merito mio se è diventata popolare ed è lì”. Francesco Chiofalo però, ha escluso un ritorno di fiamma: “Se un giorno tornassi single potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Antonella. Lo ricordo come un grande amore. Di lei mi aveva colpito la semplicità, incarna il prototipo di donna”.

