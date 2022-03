Francesco Chiofalo, chi è il concorrente de La Pupa e Secchione Show/ I problemi di salute non gli danno pace

Chi è Francesco Chiofalo?

Francesco Chiofalo non vede l’ora di cominciare la nuova avventura a La Pupa e il Secchione Show. Dopo l’esperienza a Temptation Island, che lo ha reso famoso al grande pubblico, Francesco ha cominciato l’attività di influencer tenendo però una porta aperta al mondo della tv, che da sempre lo affascina. La tv e più in generale il mondo dello spettacolo rappresentano una sorta di valvola di sfogo per Chiofalo, che nella vita di tutti i giorni è alle prese con preoccupazioni legate alla sua salute.

Non più di qualche settimana fa, infatti, il ragazzo aveva raccontato al settimanale ‘Nuovo’ di dover fare i conti con l’ennesimo problema di salute. Francesco aveva spiegato di avere una “palla nera” in gola e di essere in attesa di un intervento. Già nel 2019, il giovane dovette sottoporsi ad un’operazione per rimuovere una massa tumorale, che fortunatamente si rivelò benigna.

Francesco Chiofalo approda a La Pupa e il Secchione Show 2022

“Aspetto che si liberi un letto in rianimazione”, aveva detto poche settimane fa l’ex di Antonella Fiordelisi. “Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”, le parole preoccupate di ‘Lenticchio’. La speranza, naturalmente, è che tutto si risolva per il meglio e che questa esperienza a La Pupa e il Secchione Show 2022 lo aiuti a ritrovare la giusta serenità e un po’ di sana spensieratezza. I fan e i suoi follower continuano a seguire l’evolversi delle sue condizioni cliniche con grande apprensione.

