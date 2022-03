Francesco Chiofalo choc “Mi son rifatto naso, barba e denti”/ Confessione a La Pupa e il Secchione Show

Tra i pupi della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show” c’è anche Francesco Chiofalo, ex partecipante di “Temptation Island”. In occasione della prima puntata del format condotto da Barbara D’Urso, il ragazzo ha fatto il suo ingresso in studio con un altro pupo, Alessio Tripi. Soleil Sorge, una delle opinioniste, lo ha salutato apostrofandolo con il nomignolo ‘Lenticchio’, il soprannome che gli aveva dato la sua ex fidanzata a “Temptation Island”. L’ex gieffina si è quindi complimentata con Chiofalo per il suo ottimo aspetto fisico, figlio, per sua stessa ammissione, di diversi interventi di chirurgia. L’influencer, ridendo, dice di aver stentato a riconoscerlo.

Drusilla Gucci gelosa di Francesco Chiofalo?/ "Non ci vedremo per un bel po'"

A quel punto, è intervenuta Barbara D’Urso, per chiedere al personal trainer che cosa si sia esattamente rifatto e il pupo ha ammesso di aver sistemato il naso e i denti e di essersi trapiantato la barba, provando a sistemare il suo viso. Quindi, Barbara D’Urso ha presentato Valentina Matteucci, la secchiona chiamata a scegliere il suo pupo tra Francesco e Alessio. Chiofalo è stato sottoposto allo “Zucca Sprint” e la D’Urso gli ha formulato alcune domande, a cui il pupo non ha risposto correttamente. La scelta di Valentina è ricaduta su Alessia.

Francesco Chiofalo, la malattia è tornata/ La mamma: "Noi speriamo sia una cisti"

FRANCESCO CHIOFALO SCEGLIE LA SECCHIONA ANNACLARA HELLWIG PER COLMARE LE SUE LACUNE IN GEOGRAFIA

Nel corso della serata, è giunto ancora una volta il momento di Francesco Chiofalo, chiamato a scegliere la sua secchiona. Barbara D’Urso ha quindi presentato al pubblico due ragazze: la nerd Ilaria Bruni, appassionata di manga e di Giappone, e la professoressa di geografia Annaclara Hellwig. Per aiutare Chiofalo nella scelta, Barbara l’ha sottoposto a un altro “Zucca Sprint”, in cui gli sono state poste alcune domande di geografia. Fra queste, gli è stato chiesto il nome del capoluogo della Calabria, ma il pupo ha dato la risposta errata, per poi dire la città corretta sotto suggerimento della pupa Asia.

Valentina Matteucci da Ciao Darwin a La Pupa e il secchione/ "Scarica" Chiofalo Alessio Tripi, scelta giusta?

La conduttrice ha continuato, chiedendogli i mari che bagnano l’Italia, ma anche in questo caso il pupo ha fallito miseramente. Finito lo “Zucca Sprint”, Francesco Chiofalo ha deciso di scegliere Ilaria ma, sotto suggerimento della conduttrice e date le sue grandi lacune in geografia, ha cambiato idea, puntando sulla secchiona Annaclara, che accetta entusiasta, sottolineando che farà cambiare idea a Francesco, poiché il ragazzo pare avere un po’ paura delle professoresse.











© RIPRODUZIONE RISERVATA