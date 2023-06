Francesco Chiofalo choc su Daniele di Temptation/ “Ci somigliamo, volevo scrivergli ma mi ha bloccato”

Francesco Chiofalo somigliante a Daniele di Temptation? La risposta di “Lenticchio”

Francesco Chiofalo è stato accostato a un concorrente di Temptation Island. Si tratta di Daniele De Bosis che sta partecipando al programma in coppia con la sua fidanzata Vittoria. I fan di “Lenticchio” hanno notato tra loro una certa somiglianza sia fisicamente che nel modo di parlare.

“Effettivamente un po’ ci assomigliamo, però non è che siamo la stessa persona. Non basta avere tatuaggi, avere i capelli rasati, fare palestra ed essere di Roma per essere la stessa persona” ha affermato Francesco Chiofalo per poi fare una rivelazione: “Non penso che a lui faccia piacere il paragone con me. Le uniche cose che scrivono sul suo percorso è che assomiglia a me, è terribile. Volevo scrivergli su Instagram ma ho visto che mi ha bloccato ovunque, forse ce l’ha con me“. Che l’isolano abbia davvero qualcosa contro il personaggio televisivo?

Francesco Chiofalo ha commentato la rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dando ragione a quest’ultimo: “Lui ha detto la verità. Ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social, vive in relazione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram. La ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono h24. In qualsiasi momento è praticamente infrequentabile. Sta sempre al telefono su Instagram.”

Francesco Chiofalo ha aggiunto: “Mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina, ecc…In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono. Non è una cosa normale per niente. Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram, non ha altre argomentazioni. Mi sono ritrovato in situazioni che lui ha scritto al 100% perché sono le stesse cose che ho vissuto anch’io. E chiunque sia stato con lei. Inutile piangere senza lacrime per far scena sul latte versato. Chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

