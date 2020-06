Francesco Chiofalo choc “Volevo suicidarmi”/ “Prima dell’operazione per il tumore..”

Pubblicità

“C’è stato un momento in cui ci ho pensato”, con queste parole Francesco Chiofalo risponde ai fan che in un momento di domande e risposte su Instagram gli hanno chiesto del suicidio. Il romano non ha vissuto momenti facili per via della scoperta del tumore e dell’intervento un po’ complicato a cui è stato costretto e così pensando di nuovo ai momenti subito precedenti, ha raccontato di questa cosa di cui non aveva mai parlato. Francesco Chiofalo ha fatto questa rivelazione choc tornando con la mente al 10 gennaio 2019, il giorno in cui si è sottoposto all’intevento per l’asportazione di un tumore celebrale, e ripensando a quelle che potevano essere le conseguenze.

Pubblicità

RIVELAZIONI CHOC DI FRANCESCO CHIOFALO SUL SUICIDIO

In particolare, nelle storie su Instagram, Francesco Chiofalo, scrive: “Nei giorni poco prima la data della mia operazione per asportare il tumore al cervello…c’è stato un momento in cui ho pensato che non avrei mai superato quell’operazione e che se anche la superavo avrei avuto sicuramente qualche handicap permanente, come cecità, paralisi, demenza o danni mnemonici. Che forse era meglio farla finita da solo prima che accadesse l’inevitabile”. Il romano poi chiarisce che, fortunatamente, non lo ha fatto e che si è sbagliato visto che ha potuto riprendere in mano la sua vita: “Ammetto che quei giorni sono stato molto male anche sotto l’aspetto psicologico”. I fan hanno gradito queste sue dichiarazioni perché sono consapevoli del fatto che Francesco Chiofalo da sempre, nel bene e nel male, è sempre stato sè stesso svelando ogni cosa di sé, a volte per amore di gossip e follower, altre volte solo per il piacere di farlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA